يوفنتوس يستعيد صدارته من نابولي

استعاد يوفنتوس بطل المواسم الاربعة السابقة صدارة الترتيب اثر فوزه على مضيفه اتالانتا 2-صفر الاحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.



على ملعب اتليتي اتزوري ديتاليا، زار فريق "السيدة العجوز" شباك مضيفه بعيد منتصف الشوط الاول اثر حصوله على ركلة ركنية وتمريرة رأسية من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الى المدافع اندريا بارزاغلي تابعها في الشباك (24).



وفي الشوط الثاني، اضاف البديل الغابوني ماريو ليمينا الذي نزل مكان الالماني سامي خضيرة، الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة (86).



ورفع يوفنتوس رصيده الى 64 نقطة وتقدم بفارق 3 نقاط على نابولي الذي احتل الصدارة موقتا بعد فوزه الكبير امس على ضيفه كييفو 3-1.



وعلى ملعب تشيتا دل تريكولوري، حقق ساسوولو مفاجأة كبرى بتغلبه على ضيفه ميلان 2-صفر وابقاه في المركز السادس برصيد 47 نقطة رافعا رصيده الى 44 نقطة في المركز السابع.



وفاجأ ساسوولو ضيفه بهدف السبق اثر ركنية نفذها دومينيكو بيراردي وتابعها في الشباك الغاني الفريد دنكان (27).



وفي الشوط الثاني، صعب ساسوولو مهمة ميلان بتسجيله الهدف الثاني بعد كرة من الكرواتي سيمي فرساليكو الى نيكولا سانسوني تابعها بيمناه في شباك جانلويجي دوناروما (72).



ونقصت صفوف ساسوولو بطرد مهاجمه الفرنسي غريغوار ديفريل لنيله الانذار الثاني (76) دون ان يستغل ميلان الوضع الجديد.

وعلى الملعب الاولمبي الكبير، تعادل تورينو مع ضيفه لاتسيو 1-1.



وتقدم صاحب الارض في وقت مبكر بواسطة اندريا بيلوتي الذي سدد كرة من زاوية صعبة داخل المنطقة (12).



وفوت تورينو فرصة تعزيز تقدمه عندما اهدر تشيرو ايموبيلي ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة من البرازيلي دانيلو كاتالدي لبيلوتي (22).



ولم يستطع تورينو المحافظة على تقدمه في الشوط الثاني، وساهم لاعبه الارجنتيني كريستيان مولينمارو في ركلة جزاء بعد مخاشنته للسنغالي كيتا بالدي دياو نفذها بنجاح الارجنتيني الاخر لوكاس بيليا مدركا التعادل (78).



ورفع لاتسيو الثامن رصيده الى 38 نقطة مقابل 33 نقطة لتورينو الثاني عشر.



وعلى ملعب لويجي فيراريس، فاز جنوى مع امبولي 1-صفر



وانتظر جنوى حتى بداية الشوط الثاني لافتتاح التسجيل بعد عرضية من اليسيو تشرتشي الى لوكا ريغوني تابعها في المرمى (48).



وشهد ملعب ماتوزا مفاجأة كبيرة ايضا تمثلت بفوز فروزينوني على اودنيزي 2-صفر،وتقدم الفريق المحلي الصاعد حديثا الى النخبة بقذيفة من خارج المنطقة اطلقها دانيال تشوفاني استقرت في اسفل الزاوية اليمنى (12).



وفي الشوط الثاني، عزز المدافع ليوناردو بلانشار تقدم فروزينوني من ضربة رأس اثر عرضية نفذها البونسي دانيال بافلوفيتش من ركلة حرة (60).



وتعادل بولونيا مع ضيفه كاربي صفر-صفر.