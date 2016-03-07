إيفا تطلب اعتذاراً من مورينيو بسبب التمييز الجنسي

طالبت إيفا كارنيرو الطبيبة السابقة بنادي تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين باعتذار علني من جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق بداعي "إقالتها بشكل تعسفي والتمييز على أساس الجنس".



وقالت محامية كارنيرو إنه لا وجود لاتفاق قريب بين النادي والطبيبة المولودة في جبل طارق بشأن التعويض بعد رحيلها وذلك قبل جلسة استماع في المحكمة .



وقالت ماري أوروركي ممثلة كارنيرو للصحفيين "لا نتوقع قرارا اليوم والطرفان بعيدان عن أي تسوية مالية ونريد من السيد مورينيو اعتذارا علنيا."



وحدث الصدام بين كارنيرو - التي عملت لستة أعوام في تشيلسي قبل رحيلها في سبتمبر - ومورينيو في الدقائق الأخيرة من أول مباراة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم أمام سوانزي سيتي في استاد ستامفورد بريدج في أغسطس الماضي.



وأغضبت الطبيبة البالغ عمرها 42 عاما مورينيو بنزولها أرض الملعب برفقة جون فيرن أخصائي العلاج الطبيعي تلبية لنداء الحكم مايكل أوليفر لعلاج الجناح ايدن هازارد.



وبعد المباراة قال مورينيو إن الطاقم الطبي كان "متهورا وساذجا" واستبعد كارنيرو وفيرن من العمل مع الفريق الأول.



وأقيل المدرب البرتغالي في ديسمبر الماضي.



