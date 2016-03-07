صدارة ليستر لا تكفي لاعبيه للدخول إلى "ملهى ليلي"

وقع لاعبو ليستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، في موقف محرج وغريب بذات التوقيت عندما منعهم حراس الأمن من دخول أحد الملاهي الليلية في لندن، فيما سمح لثلاثة لاعبين من توتنهام الوصيف بدخول الملهى.

ووفقاً لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن رباعي ليستر داني درينكووتر وكينغ وجيمس وهارمر قرروا الذهاب إلى ملهى ليلي في لندن بعد فوزهم مباشرة على واتفورد وتوسيع الفارق بينهم وبين توتنهام إلى 5 نقاط للاحتفال بعيد ميلاد الأول، لكن حراس الأمن رفضوا دخولهم إلى الملهى لأنهم لم يعرفوهم، وبقوا 45 دقيقة يحاولون إقناع الحارس المسؤول للسماح لهم بالدخول، لكنه رفض، وفي ذات التوقيت حضر هوغو لوريس وناصر شاذلي وإيريك دير لاعبو توتنهام وصيف الدوري، وتعرفوا عليهم مباشرة ودخلوا فيما كان المتصدرون يقفون خارجاً.

وقال أحد شهود العيان للصحيفة بأن رباعي ليستر لم يخوضوا أي جدال مع حراس الأمن، كما أن المصطفين لم يتعرفوا عليهم.

وسبق للملهى الليلي ذاته أن طرد بروكلين نجل ديفيد بيكهام من الدخول بسبب عدم تجاوزه السن القانوني.

