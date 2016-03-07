فينغر: لن نستسلم.. المنافسة ستستمر

رفض ارسين فينغر مدرب ارسنال، استبعاد فرص فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم تعادله 2-2 مع توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن السبت الماضي وتراجعه بفارق بثماني نقاط عن ليستر سيتي متصدر البطولة.



وغاب ارسنال الساعي للفوز بالدوري لأول مرة منذ 12 عاما عن الانتصارات في اخر ثلاث مباريات بالدوري لكن مازال أمامه تسع مباريات لتعديل مساره نحو اللقب.



وقال فينغر للصحفيين الاثنين قبل مباراة الإعادة أمام هال سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي الثلاثاء: "البطولة لم تنته بعد. هزمنا ليستر مرتين. يجب النظر للفرق الأخرى. لن نستسلم وسنقاتل حتى النهاية".



وأكد المدرب الفرنسي أنه سيجري بعض التغييرات خلال مباراة الغد في سعيه لقيادة ارسنال ليصبح أول فريق منذ بلاكبيرن روفرز في حقبة الثمانينات من القرن التاسع عشر الذي يحمل الكأس للعام الثالث على التوالي وثالث فريق على الإطلاق يقوم بذلك.



وأضاف فينغر: "سنجري تغييرات. لست قلقا باستبدال لاعب بآخر. يجب أن أقوم بتغيير بعض اللاعبين مع الإبقاء على توازن الفريق".

