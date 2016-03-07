ليستر والصدارة.. أمر غير طبيعي

حاول الإيطالي كلاوديو رانيري المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي وضع المفاجآت التي يقوم بها فريقه هذا الموسم، بعد تربعه على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في قالب الأمر الاعتيادي، بيد أن المدرب المخضرم بات يعترف خلال المرحلة الحالية أن إنجازات فريقه ليست بالشيء الطبيعي.

وتمكن ليستر سيتي من التربع منفردا على قمة الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد الفوز، الذي حققه يوم السبت الماضي بهدف نظيف على منافسه واتفورد، بالإضافة إلى سقوط توتنهام وأرسنال، أقرب منافسيه على اللقب، في فخ التعادل في المرحلة الأخيرة من المسابقة الإنجليزية.

ويفصل ليستر سيتي البطل المحتمل للدوري الإنجليزي تسع مباريات فقط عن التتويج باللقب الأول له في هذه البطولة.

وقال رانيري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" التلفزيونية: "نحن نركض ناحية شيء مميز، الرغبة كبيرة للغاية ونمتلك فرصة رائعة".

وأضاف: "لا أريد أن أعرف من يأتي خلفنا، أرغب فقط في الركض بسرعة كبيرة جدا .. ولكننا نعرف أن الطريق طويل وصعب للغاية، لقد أخبرت اللاعبين أن كل مباراة هي بمثابة نهائي".

ونجح ليستر في الموسم الماضي، بعد أن مكث 140 يوما في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في الفوز بسبع من أصل المباريات التسع الأخيرة له في المسابقة ليتفادى، بمعجزة، مصير الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويواجه ليستر نفس التحدي هذا الموسم ولكن هذه المرة من أجل حصد لقب البطولة.

ومن جانبه قال كاسبر شمايكل، حارس مرمى ليستر سيتي: "لقد وضعنا أنفسنا في مكانة مميزة، أنقذنا أنفسنا الموسم الماضي في تسع مباريات، الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث خلال ذلك الوقت ولهذا فنحن لا نضمن أي شيء".

وكان ليستر يعتبر أحد الفرق المرشحة للصراع على الهبوط هذا الموسم وكانت نسبة توقعات حصوله على اللقب هي واحد إلى خمسة ألاف.

ورغم ذلك، تمكن ليستر سيتي بقيادة الثنائي الرائع جيمي فاردي، الذي يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، والجزائري رياض محرز، الذي سجل 15 هدفا، من الفوز في 17 مباراة والتعادل في تسع مباريات بينما منى بالخسارة في ثلاث مباريات فقط من أصل 29 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة.

وكان محرز أكثر اللاعبين تألقا خلال مباراة السبت أمام واتفورد بعد أن سجل هدف اللقاء الوحيد من قذيفة مدويه بيسراه من 18 مترا في بداية الشوط الثاني.

وبما أنه حافظ طوال الموسم على سياسة التركيز في كل مباراة على حدة، لا يفكر رانيري الآن في تغيير هذا الأسلوب عند مواجهة ضيفه نيوكاسل، المهدد بشح الهبوط، يوم الاثنين المقبل.

وأردف المدرب الإيطالي قائلا: "كل مباراة في الدوري الإنجليزي هي معركة، خمس نقاط ليست شيئا .. نرغب في القتال، لا أعلم ماهية ما سنقوم به ولكننا سنقاتل في كل مباراة".

وأعرب رانيري عن رغبته في أن يقوم لاعبوه خلال الفترة المقبلة بما دأبوا القيام به خلال الأشهر السبعة الماضية، التي تربعوا خلالها على قمة الدوري الإنجليزي: "أرغب فقط في أن أرى اللاعبين يقاتلون ويلعبون كما فعلوا الليلة".

واختتم حديثه قائلا: "نرغب في الاستمرار بهذا التركيز وبهذه القدرة على أن نصبح أقوياء وقريبين من بعضنا البعض، الجماهير تحلم ونحن نعمل وهذا مزيج جيد".

