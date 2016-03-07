90 دقيقة تفصل ريال مدريد عن الوصول إلى ربع النهائي

يحتاج تشيلسي الإنجليزي إلى الرد على هزيمته 1 / 2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ذهابا عندما يلتقي الفريقان، الأربعاء، إيابا إذا أراد عبور الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم فيما يبدو ريال مدريد الإسباني قريبا للغاية من حجز مكانه في دور الثمانية للبطولة على حساب ضيفه روما الإيطالي الثلاثاء.

كما يستعد فولفسبورغ الألماني لاستغلال فوزه 3 / 2 على جنت البلجيكي في عقر داره ذهابا من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية عندما يلتقي الفريقان إيابا غدا في ألمانيا.

ويحل بنفيكا البرتغالي ضيفا على زينيت سان بطرسبرغ الروسي بعد غد علما بأن مباراة الذهاب بينهما في البرتغال انتهت بفوز بنفيكا 1 / صفر.

وقال الهولندي جوس هيدينك المدير الفني المؤقت لتشيلسي إن سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي هو المرشح الأقوى للعبور إلى دور الثمانية بعد غد الأربعاء، خاصة أن سان جيرمان أراح العديد من لاعبيه البارزين في مباراة الفريق بالدوري الفرنسي مطلع هذا الأسبوع.

وقال هيدينك: "نحن المرشح الأقل حظا في التأهل.. استعدنا الثقة بأنفسنا ولكننا لسنا المرشح الأقوى. ترون فريق باريس سان جيرمان الذي يتمتع أيضا بالإمكانيات العالية ولكنه يستطيع منح الراحة لخمسة أو ستة أو سبعة من لاعبيه. سنكون فريقا غير مرشح لكنه عنيد".

ويرجح أن يظل جون تيري قائد فريق تشيلسي خارج تشكيلة الفريق بسبب الإصابة ولكن هيدينك سيعيد المهاجم الأسباني دييجو كوستا للتشكيلة بعد منحه الراحة من مباراة الفريق أمام ستوك سيتي أمس الأول السبت في الدوري الإنجليزي كإجراء وقائي.

وفي المقابل، يعود المدافع البرازيلي ديفيد لويز مجددا إلى استاد "ستامفورد بريدج" حيث يشارك مع باريس سان جيرمان في مواجهة فريقه السابق.

وسجل لويز هدفا متأخرا ليقود فريقه إلى التعادل 2/2 على نفس الملعب وفي نفس الدور من البطولة في الموسم الماضي والتأهل لدور الثمانية على حساب تشيلسي.

وصرح لويز إلى موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على الانترنت، قائلا: "من الصعب دائما أن تلعب أمام خط هجوم متميز مثل هجوم تشيلسي".

وأضاف: "من الصعب ألا تستقبل شباكك هدفا. أتمنى هذه المرة أن نستطيع هز الشباك أيضا ، ولكن الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو العبور لدور الثمانية. فلسفتنا هي أن نلعب ونستحوذ على الكرة ونصنع الفرص لتسجيل الأهداف. علينا أن نلتزم بفلسفتنا ، ونعلم أن النتيجة حتى الآن ما زالت لصالحنا".

وما زالت الهزيمة في مباراة الذهاب هي الوحيدة لتشيلسي في 16 مباراة خاضها الفريق بمختلف البطولات منذ تولي هيدينك مسؤولية افريق عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في أواخر ديسمبر الماضي.

ويخوض الريال مباراة الغد أمام ضيفه روما وهو يتمتع بمعنويات مرتفعة للغاية بعد الفوز الكاسح 7 / 1 على سلتا فيجو في الدوري الإسباني أمس الأول السبت.

واستعاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال جهود سيرخيو راموس ومارسيلو ولوكا مودريتش وتوني كروس وجاريث بيل بعد تعافيه من الإصابات ولكنه قد يفتقد في مباراة الغد لجهود مواطنه كريم بنزيمة مهاجم الفريق.

ووضع الريال قدمه بقوة في دور الثمانية للموسم السادس على التوالي بعدما فاز على روما في عقر داره 2 / صفر ذهابا.

ولكن لوسيانو سباليتي المدير الفني لروما استدعى ذكريات المواجهة بين الفريقين في نفس الدور خلال مارس 2008 عتدما قاد الفريق الإيطالي للفوز على الريال 2 / 1 في كل من مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل على حسابه إلى دور الثمانية للبطولة.

وقال سباليتي: "من الممكن التغلب على أي فريق إذا أديت دورك على نحو جيد".

ويحل بنفيكا ضيفا على زينيت ومديره الفني البرتغالي أندري فيلاش بواش بعد غد حيث يتطلع الفريق لبلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

ونال فولفسبورج دفعة معنوية هائلة قبل مباراة الغد أمام جينت حيث تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ 2 / 1 أمس الأول السبت في الدوري الألماني (بوندسليغا) ليكون هذا الفوز مؤشرا جديدا على تحسن مستوى الفريق بقيادة مديره الفني ديتر هيكينج.

وسبق لفولفسبورغ أن تغلب على جينت 3 / 2 في عقر داره ذهابا ولكن المواجهة مع جينت لا تبدو سهلة على الاطلاق خاصة وأن الفريق البلجيكي نجح في تقليص الفارق بجدارة وبمعنويات عالية وحماس شديد في مباراة الذهاب بعدما تقدم فولفسبورج 3 / صفر.

وقال البلجيكي كون كاستلز حارس مرمى فولفسبورغ: "يجب أن نخوض هذه المباراة غد كمواجهة جديدة تماما. لا يمكننا الاعتماد فقط على الدفاع عن تقدمنا في نتيجة الذهاب ولكن علينا تقديم أداء هجومي وتسجيل هدف واحد على الأقل".

وأضاف: "في جينت، شاهدنا كيف يمكن للفريق البلجيكي تقديم أداء جيد. ولهذا يجب ألا نستهين به".