بلاتر يؤكد: مسيرتي بيضاء

أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر الموقوف 6 أعوام، اليوم الثلاثاء في حديث حصري لوكالة "سيد" الألمانية إحدى فروع وكالة فرانس برس، أنه مصمم على تلميع سمعته أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وقال السويسري الذي سيحتفل بعد غد الخميس بعيد ميلاده الـ80: "أجهز استئنافي أمام محكمة التحكيم الرياضي، ذلك مهم جدا بالنسبة لي. يجب أن تظهر الحقيقة لصالح من له الحق".

وكانت لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا اوقفت بلاتر ورئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني عن ممارسة جميع الانشطة الكروية لمدة 6 اعوام بسبب "دفعة غير مشروعة" بقيمة 8ر1 مليون يورو من الاول الى الثاني عام 2011 عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة فيفا بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.

وأوضح بلاتر الذي ترأس الاتحاد الدولي لمدة 17 عاما أنه لم يهضم تقديمه وبلاتيني "ككذابين في وقت اننا بالتأكيد لسنا كذلك".

وشدد بلاتر قائلا "نحن شخصان فعلنا الكثير ... وفي هذه الحالات يمكننا ارتكاب اخطاء. ولكن لا يمكن اتهامي بانني أسأت التصرف بالمال"، موضحا ان "لجنتي فيفا (الابتدائية والاستئناف) أكدتا انه ليس هناك أي رشوة".

وتابع "تخفيف عقوبتي الايقاف (من 8 الى 6 اعوام لبلاتر وبلاتيني)، ماذا يعني ذلك؟ لجنة الاستئناف لم تكن متأكدة من صحة هذا الاتهام"، مشيرا الى انه "مقتنع بأنه ستتم تسوية كل هذه الامور في غضون شهرين".

وأوضح بلاتر أيضا أنه مستعد للرد على الأسئلة المتعلقة بفضيحة الرشوة المزعومة بخصوص منح شرف استضافة مونديال 2006 الى ألمانيا، وهو شيء لم يقم به في السابق "لأنني كنت وقتها الرئيس المنتخب الموقوف".

وقال "إذا تم الاتصال بي كي تطرح علي أسئلة بهذا الخصوص، سأقدم الإجابات"، لكنه أبرز "في كل الأحوال، أنها مشكلة المانية يجب حلها من طرف الاتحاد الألماني للعبة".

ودخل بلاتر الفيفا عام 1975 كمدير للتطوير، ثم اصبح امينا عاما في تشرين الثاني/نوفمبر 1981 قبل ان يتم انتخابه رئيسا في 8 حزيران/يونيو 1998. وتم تجديد انتخابه اعوام 2002 و2007 و2011. وفي 29 ايار/مايو 2015، جددت ولايته للمرة الخامسة قبل ان يعلن بعدها بأيام قليلة وتحديدا في الثاني من حزيران/يونيو استقالته في وقت اهتز فيه بيت الاتحاد الدولي بسبب فضائح الرشوة والفساد.

وفي الثامن من تشرين الاول/اكتوبر الماضي وبسبب الدفعة غير المشروعة لبلاتيني، تم ايقافهما بشكل مؤقت، قبل الحكم باستبعادهما 8 اعوام عن مزاولة اي نشاط كروي في 21 كانون الاول/ديسمبر، وتم تقليص المدة الى 6 اعوام من طرف لجنة الاستئناف التابعة للجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي الاسبوع قبل الماضي.