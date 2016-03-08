تيفيز: لا أستطيع مساعدة بوكا حالياً

كسر المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، نجم بوكا جونيورز، حاجز الصمت وسط الأزمة التي يمر بها فريقه، ليتحدث عن كل الموضوعات المثير للجدل مثل الإصابة التي تجبره على اللعب بقدم واحدة وعن رغبته في البقاء بالنادي بالإضافة إلى الفترة السيئة التي يعيشها الفريق.

وتطرق تيفيز للتحدث عن مستقبله مع النادي الأرجنتيني، بعدما أشار وكيل أعماله في وقت ىسابق إلى إمكانية رحيل النجم الدولي الكبير في يونيو المقبل، حيث قال: "التفكير أمر مستمر دائما".

وقال تيفيز، الملقب بـ "الأباتشي" في تصريحات لشبكة "لا ريد" الإذاعية وشبكة "فوكس سبورت" التلفزيونية: "المرء يضع جميع الأشياء في الميزان ليرى إن كان أخطأ أم لا، أعرف أن البعض يفكر بأنني سأرحل عن النادي في حزيران/يونيو ولكن من يعرفني يدرك أن هذا أمر صعب للغاية، أنا لست جبانا لأرحل عندما لا تسير الأمور على ما يرام، أنا أمثل بوكا ونحن نمر بفترة سيئة ولهذا خرجت لأتحدث، إنها فترة يمر بها أي شخص وستمر".

وأضاف: "أنا قلق، إذا كان بوكا لا يسير بشكل جيد فسأكون حزينا لأنني أنتمي لبوكا، أنا أفكر بهذا الشكل مثل المتعصبين، عندما لا تكون الأمور على ما يرام معه سأكون حزينا، أنا لا ألعب بشكل جيد، ماذا تريد؟، أن أضحك؟، أن أكون سعيدا؟، لا يمكنني مساعدة الفريق مئة بالمئة".

وتابع النجم الأرجنتيني قائلا: "لسنا جيدين ولا نخلق فرصا للتهديف"، مشيرا إلى صعوبة اللعب في مركز المهاجم المتأخر، كما اعتاد دائما، في ظل هذه الظروف: "الكرة لا تصل إلى الأمام، ولكن المسؤولية تتطلب النزول من أجل خلق الفرص، رغم أن هذه ليست مهمتي ولكن علي أن أنزل وأن أخلق فرصا للفريق للتهديف، نحن نعاني من عدم القدرة على الوصول للمرمى الفريق المنافس".

وأوضح تيفيز أنه يعاني من آلام كبيرة في الركبة وأنها تتورم من حين لأخر ورغم ذلك فإنه يشارك في المباريات: "ألعب بقدم واحدة".