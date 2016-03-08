سباليتي يطالب لاعبي روما بتحقيق المهمة المستحيلة

حث لوسيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما الإيطالي لاعبيه على "إنجاز المهمة المستحيلة" والفوز على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الاسباني بأكثر من هدفين في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "لا يمكننا أن نعطي لهم المساحات، لا يمكن أن نبقي الملعب مفتوحا، علينا أن نقوم بالكثير من الجهد البدني وألا نقع في أخطاء، اطلب من اللاعبين القيام بالمستحيل".

وأضاف "علينا أولا أن نفكر في تسجيل الهدف الأول، سيكون لذلك أثر نفسي كبير على اللاعبين وسيساعدنا كثيرا.

وأشار "علينا أن ننتشر في الملعب، وربما الفوز الذي حققه ريال مدريد في مباراة الذهاب يجعله يلعب باسترخاء وقد يكون ذلك عامل أفضلية بالنسبة لنا وعلينا ان نستغله".

وفاز الريال على ملعب روما بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

