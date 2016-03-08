مدرب توتنهام: آلي شارك في المباريات مصاباً

سينال ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير فرصة للحصول على راحة بعد عودته من الإصابة في ظل إيقافه عن مواجهة بروسيا دورتموند في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.



وساهم آلي (19 عاما) بشكل مؤثر في ظهور توتنهام بشكل رائع في موسمه الأول مع الفريق وسجل سبعة أهداف كما صنع تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري كما خاض مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا.



وتعرض آلي لإصابات في الكاحل والركبة لكن رغم تعافيه الآن فإن إيقافه عن مواجهة دورتموند في ذهاب دور 16 سيمنحه فرصة رائعة للراحة قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري يوم الأحد.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام قوله بعد التعادل 2-2 مع أرسنال "إنه لاعب رائع لكنه ليس ماكينة. كان يعاني من مشكلة في الكاحل والركبة."



وأضاف "لدينا خطط مختلفة لكل لاعب ونجري تحليلات تتعلق بعدد الدقائق التي يشارك فيها كل لاعب وبحالته."



وقال متحدث باسم توتنهام "إنه سليم الآن. لقد عانى من بعض الإصابات قبل ذلك لكنه بات سليما. سيغيب عن مباراة دورتموند بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات في البطولة."



وقبل تسع جولات على نهاية الدوري الإنجليزي يحتل توتنهام المركز الثاني متأخرا بخمس نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.



