ميسي يعود إلى التانغو في التصفيات

عاد ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة الإسباني لقائمة المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى، تحت قيادة المدير الفني خيراردو مارتيتنو، الذي قرر استبعاد كارلوس تيفيز من نفس القائمة، حسبما أفاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وبعد أن غاب عن الجولات الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا بداعي الإصابة، يعود ميسي مجددا لارتداء قميص منتخب التانجو استعدادا لمباراتي الفريق أمام تشيلي وبوليفيا في مرحلة جديدة من هذه التصفيات.

ومن ناحية أخرى، خرج اللاعبان كارلوس تيفيز وفيرناندو جاجو من قائمة الأرجنتين خلال هذه المرحلة من تصفيات المونديال.

وتمثل عودة ميسي خلال المباراتين المقبلتين للمنتخب الأرجنتيني أمام تشيلي في 24 أذار/مارس الجاري ثم أمام بوليفيا في 29 من نفس الشهر، حاجة ملحة لهذا الفريق من أجل الخروج من قاع جدول الترتيب.

ولم يشارك ميسي في العام المنصرم في أي من مباريات منتخب الأرجنتين الأربع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بسبب معاناته من إصابة بقطع في الرباط الجانبي للركبة.

وقرر مارتينو استبعاد كارلوس تيفيز، الذي لا يمر بأفضل فتراته مع فريقه بوكا جونيورز والذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابة قديمة لحقت به في الركبة، كما استبعد أيضا لاعب الوسط فيرناندو جاجو، الذي عاد لتوه من فترة تعافي من إصابة في وتر أخيل أبعدته عن الملاعب عدة أشهر.