دونغا يفضل الاستعانة بنيمار في أولمبياد ريو

قال كارلوس دونغا المدير الفني للمنتخب البرازيلي إنه إذا كان يتعين عليه الاختيار، فإنه سيفضل اصطحاب المهاجم نيمار دا سيلفا إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 على اصطحابه إلى بطولة كوبا أمريكا المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر دونغا في تصريحات نقلها عنه موقع "جلوب سبورت" البرازيلي: "من الصعب الاختيار ولكن أعتقد أن الأولوية ستكون للأولمبياد من أجل الحصول على الميدالية الذهبية، التي لم تفز بها البرازيل سابقا".

وأوضح المدرب البرازيلي أن مهاجم برشلونة سيكون لديه فترة راحة جيدة بعد انتهاء الموسم الشاق مع فريقه كون أن كوبا أمريكا ستنطلق في حزيران/يونيو المقبل، ثم يعقبها بداية الدورة الأولمبية في آب/أغسطس، التي تسعى البرازيل للفوز بميدالياتها الذهبية للمرة الأولى.

وأضاف: "ولكن من الجيد الاستعانة به في كلا الحدثين".

وأفادت تقارير صحفية أن دونغا يتواجد في أوروبا بصحبة اثنين من مساعديه حاليا للتحدث مع مسؤولي برشلونة ومع المدير الفني لفريق كرة القدم هناك، لويس انريكي، من أجل السماح لنيمار للمشاركة في المنافسات الدولية.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع دونغا ومساعداه مع مديرين فنيين لأندية أخرى يلعب لصالحها لاعبون برازيليون تخطت أعمارهم 23 عاما من أجل الاستعانة بمجهوداتهم في أولمبياد ريو، مثل المدافع ميراندا لاعب انتر ميلان الإيطالي.

