رونالدو: ريال مدريد سيرفع "ذات الأذنين"

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد عن ثقته في حظوظ فريقه في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه لا تعنيه هوية المنافس في دور الثمانية من البطولة.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها عنه الوسائل الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "لا يعنينا أمر المنافس، علينا انتظار ما سوف يحدث، لا يزال هناك العديد من المباريات ومباريات الدور قبل النهائي ستكون أكثر تعقيدا ولكن الفريق مستعد".

وعبر ريال مدريد لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2/صفر على ضيفه روما، بيد أن الفريق الملكي أثار بعض الشكوك حول أدائه وخاصة في الناحية الدفاعية.

وأضاف رونالدو: "لا تزال تنقصنا العديد من الأشياء، تنقصنا الاستمرارية والتوفيق والتحلي بالطموح ولكن أعتقد أننا على الطريق الصحيح".

وأشاد النجم البرتغالي بحارس مرمى فريقه الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي لم تتلقَ شباكه أي أهداف في البطولة الأوروبية حتى الآن.

وتابع رونالدو قائلا: "إنه يشكل لاعبا محوريا منذ انطلاق البطولة، في رأيي هو أحد أفضل اللاعبين في الفريق، إنه حارس مميز، ويقوم بعمل جيد للغاية وأنا سعيد من أجله".

واعترف رونالدو بتعكير روما لصفو الانتصار الذي حققه ريال مدريد، حيث قال: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة معقدة، سنحت لروما عدة فرص وكان بمقدوره أن يسجل هدفا أو هدفين ولكننا أيضا كانت لدينا الكثير من الفرص، المباراة كانت سجالا في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني ريال مدريد كان الأفضل وخلق فرصا أكبر وسجل هدفين في غاية الأهمية".