كروس يشعر بأنه أفضل مع زيدان

يرى اللاعب الألماني توني كروس نجم وسط ميدان ريال مدريد الأسباني أنه قادر على الارتقاء بمستواه الفني مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وقال اللاعب الألماني الدولي عقب فوز ريال مدريد مساء الثلاثاء بثنائية نظيفة على ضيفه روما الإيطالي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا: "مع زيدان أصبح بمقدوري الارتقاء بمستواي، يمكنني اللعب بشكل أفضل وهذا يرجع الفضل فيه إليه، أشعر أنني بخير، وأحظى بثقته".

ويعتبر كروس26/ عاما/ أحد العناصر الرئيسية في وسط ملعب ريال مدريد منذ انتقاله إليه في صيف .2014

ولعب كروس مباراة أمس أمام روما كلاعب وسط متقدم بجانب الكرواتي لوكا مودريتش وأمام البرازيلي كاسميرو، مما أعطاه حرية أكبر وجعله أكثر خطورة أمام منطقة جزاء الفريق المنافس.

وأضاف كروس: "المدرب يعرف أنه بإمكاني اللعب في أي مكان في وسط الملعب وفي المقدمة قليلا، لعبت اليوم في الأمام قليلا ولكن في المباريات الماضية لعبت متأخرا، المدرب يعرف أنه يستطيع أن يضعني في مراكز عدة".

وأكد اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم الأخيرة مع المنتخب الألماني أن زيدان الذي تولى المهمة الفنية لريال مدريد خلفا للمدرب السابق رافايل بينيتيز، يسعى لإدخال تغييرات تكتيكية على طريقة لعب الفريق، مطالبا بمنح المدرب الفرنسي المزيد من الوقت.

وأشار كروس قائلا: "نلعب بطريقة جيدة، ليس في كل المباريات وهذا منطقي ولكن عندما يكون هناك تغييرات فمن الطبيعي ألا يتأقلم الجميع من الوهلة الأولى".