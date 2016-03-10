أديبايور يرفض اللعب مجدداً مع توغو

رفض إيمانويل أديبايور، مهاجم كريستال بالاس، الانضمام لمنتخب توغو لمواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للتركيز على مسيرته مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم أديبايور إلى بالاس في يناير الماضي بعد عشرة أشهر لم يمارس خلالها اللعبة بشكل احترافي، وسجل هدفا وحيدا في ست مباريات بالدوري حتى الآن.

ويملك المهاجم البالغ عمره 32 عاما تاريخا متقلبا مع منتخب بلاده وعلاقة متوترة مع المدرب توم سينتفيت.

وخاض أديبايور آخر مباراة دولية في يونيو 2015 ولم يضمه الجهاز الفني للتشكيلة منذ غيابه عن مباراة أمام جيبوتي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في سبتمبر الماضي.

وقال أديبايور عبر فيسبوك "أشكركم لاستدعائي للمنتخب لمواجهة تونس لكن لا أعتقد أن الوقت مناسب".

وأضاف "تعاقدت للتو مع فريق جديد في لندن وأبذل قصارى جهدي لأكون في كامل اللياقة البدنية والذهنية وأتدرب بجدية مع كريستال بالاس ولا أود الانقطاع عن هذا التدريب".

وتابع "أنا مضطر لرفض العرض بأن أكون فردا في التشكيلة في المباريات المقبلة وأتمنى لكم النجاح وسأتابع المباريات بصفتي أكبر المشجعين".

وتتصدر توغو المجموعة الأولى بالتصفيات متفوقة على ليبيريا وتونس وجيبوتي بعد الفوز في أول جولتين وستواجه تونس يوم 25 مارس الجاري ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة للنهائيات التي ستقام في الجابون في العام المقبل.