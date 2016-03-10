إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان إلى ربع النهائي

غادر زلاتان ابراهيموفيتش استاد ستامفورد بريدج اللندني في العام الماضي وسط أجواء ضبابية بعد أن كاد يكلف طرده باريس سان جيرمان مكانه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



لكنه خرج من نفس الملعب الأربعاء كبطل بعد أن صنع هدفا وسجل أخر ليفوز بطل فرنسا على تشيلسي بطل انجلترا 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور 16 لدوري الأبطال ويضمن مكانه في دور الثمانية.



وصنع اللاعب السويدي الدولي البالغ عمره 34 عاما والذي سجل هدفا في مباراة الذهاب أيضا الهدف الأول للفريق الفرنسي الذي أحرزه ادريان رابيو في الدقيقة 16.



وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 وتقدم باريس سان جيرمان 3-2 في مجموع المباراتين سجل ابراهيموفيتش الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من الأرجنتيني انخيل دي ماريا ليضمن الفريق الباريسي التأهل لدور الثمانية ويتأكد خروج النادي اللندني من البطولة.



وقال المهاجم العملاق للصحفيين "ولدت كبيرا في السن لكني أشعر بأنني شاب. كلما تقدم بي العمر أشعر بأنني أكثر شبابا والليلة أنا شاب سعيد للغاية."



وأضاف "هذا إحساس مختلف تماما عن العام الماضي. هذا ليس ثأرا لكنه نجاح ونجاح جميل أمام منافس قوي للغاية."



وأشار لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان إلى أن ابراهيموفيتش يقدم أداء رائعا في الدوري الفرنسي هذا الموسم لكنه لم يستطع أن يسكت منتقديه حتى الآن.



وأضاف "دائما لديكم شكوك لأنه يلعب في الدوري الفرنسي وتسألون هل يستطيع تقديم مثل هذا الأداء في دوري الأبطال. والليلة أعطاكم رده."



وتابع "هذا لن يجعله يشعر بالثقة لأنه لديه ثقة كبيرة بالفعل بنفسه لكنه سجل الهدف الحاسم وصنع هدفا أخر وهذا الأداء سيخدمه كثيرا. وسنستفيد من ذلك.. أنا كمدرب وكل اللاعبين والنادي."



وأشاد جوس هيدينك مدرب تشيلسي بإبراهيموفيتش مشيرا إلى قوته البدنية والعقلية مؤكدا أنه سيكون مطلوبا إذا لم يجدد باريس سان جيرمان عقده في نهاية الموسم الحالي.



وقال "هو ليس الأصغر لكن حتى في عمره هذا فهو يقوم بعمل جيد كلاعب."



وأضاف المدرب الهولندي المخضرم "يمكنه التأقلم بشخصيته مع أي بطولة دوري في العالم."