سانشيز يعترف: خيبت أمل لاعبي أرسنال

أقر اليكسيس سانشيز جناح ارسنال بأن التفكير في عدم تسجيله سوى هدف واحد في آخر 12مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بات يؤرقه بشدة.



وتألق سانشيز الذي انضم من برشلونة بطل اسبانيا في 2014 في موسمه الأول في انجلترا بتسجيله 16 هدفا في الدوري الممتاز لكن لاعب منتخب تشيلي عانى لهز الشباك في الموسم الجاري.



وقال سانشيز لموقع ارسنال على الانترنت "عندما لا أسجل أشعر بأنني خيبت أمل الفريق وأشعر بالذنب ولا يمكنني النوم وأفكر في أنه كان بإمكاني اللعب بشكل أفضل."



وأضاف "أعتقد أنني تأقلمت بشكل جيد حقا في النادي وهذا أمر جيد للغاية لكن في نفس الوقت لست من نوعية الأشخاص الذين يرضون عن أنفسهم."



وسيواصل فريق المدرب أرسين فينجر مشواره نحو التتويج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي للمرة الثالثة على التوالي وهو ما لم يتحقق منذ انجاز بلاكبيرن روفرز عام 1886 عندما يستضيف واتفورد في دور الثمانية الأحد.

