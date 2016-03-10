شارابوفا تشكر الجماهير.. وتتمسك بالأمل

توجهت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا بالشكر إلى الجماهير بعد المساندة الهائلة لها عبر شبكة الإنترنت عقب سقوطها في اختبارات الكشف عن المنشطات وثبات تعاطيها لمدة عقد من الزمان لمادة تم حظرها مؤخرا.

وقالت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى عبر حسابها الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استيقظت صباح أمس ووجدت صندوق الرسائل الواردة مملوءاً عن آخره بالحب والتعاطف، في الوقت الحالي أشعر بالفخر بأنكم جماهيري".

وأضافت "بعد ساعات من الإعلان، أظهرتم لي الدعم والولاء، وهو شيء قد يحدث فقط عندما يكون الشخص في قمة مسيرته الاحترافية، أردت أن أعرفكم بأن كلماتكم الرائعة رسمت الابتسامة على وجهي".

وأشارت "أود أن ألعب مجددا، وأتمنى أن أحظى بهذه الفرصة، رسائلكم أعطتني دفعة هائلة، هذه الرسالة ليست لأي شيء سوى أن أقول من خلالها شكرا لكم، جزيل الشكر لكم".

وتنتظر شارابوفا (28 عاما) المصنفة الأولى على العالم سابقا تحديد مصيرها بعد أن كشفت مساء الاثنين الماضي خلال مؤتمر إعلامي أنها كانت تتعاطى مادة الميلدونيوم منذ عام 2006 بناء على تعليمات الطبيب، قبل أن يتم حظر هذه المادة مطلع العام الجاري.