هيدينك: تشيلسي بحاجة إلى فريق جديد

قال جوس هيدينك المدرب المؤقت لتشيلسي بطل انجلترا إن الفريق يواجه تحديا يتمثل في بناء فريق جديد من أجل المستقبل بعد خروجه من دور 16 لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان الأربعاء.



ولم تترك الهزيمة لتشيلسي سوى بطولة واحدة ينافس عليها هي كأس الاتحاد الانجليزي بعد أن ابتعد بفارق 20 نقطة عن ليستر سيتي متصدر الدوري كما يبتعد بفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي صاحب أخر مركز مؤهل للمشاركة في دوري الأبطال.



وقال هيدينك للصحفيين "رأيي أن تشيلسي الآن في مرحلة انتقالية. على النادي التفكير في كيفية التقدم للأمام واستعادة مكانته التي اعتاد عليها."



وأضاف "الوصول للمركز الرابع أمر صعب."



ويخرج تشيلسي لمواجهة ايفرتون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت المقبل وسينتظر لمعرفة إن كان المهاجم دييجو كوستا سيتمكن من المشاركة في المباراة أم لا.



وسجل كوستا هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 27 أمام باريس سان جيرمان لكنه خرج مصابا بعد ساعة من اللعب.



وقال هيدينك إن كوستا يعاني من نفس الإصابة التي أبعدته عن مواجهة ستوك سيتي في أخر مباراة في الدوري.



وتولى هيدينك تدريب تشيلسي بشكل مؤقت في ديسمبر بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.