إيكاردي يضرب صفوف إنتر قبل مواجهة روما

تعرض فريق انتر ميلان لضربة مزدوجة قبل مباراته المرتقبة امام روما السبت المقبل في الدوري الإيطالي وذلك بعد إصابة مهاجمه الأرجنتيني ماورو ايكاردي وإيقاف مواطنه رودريجو بالاسيو.

وتعرض ايكاردي لإصابة بالتواء في الركبة اليمنى بعد مضي عشر دقائق فقط من المباراة التي فاز فيها انتر ميلان على بولونيا 2 / 1 وقد يغيب عن الملاعب لنحو شهر.

ويغيب بالاسيو عن مواجهة روما للإيقاف حيث حصل على الانذار الثاني وطرد في الوقت بدل الضائع من مباراة أمس بسبب تعمد إهدار الوقت.

وتكتسب مباراة روما وانتر أهمية خاصة حيث يحتل الأول المركز الثالث برصيد 56 نقطة فيما يأتي إنتر في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، في ظل الصراع بينهما على حجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

