دورتموند يواصل مطاردة بايرن

واصل بوروسيا دورتموند ملاحقته لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) وحافظ على فارق النقاط الخمس التي تفصله عن الصدارة بتغلبه على ماينز 2 / صفر الأحد في ختام مباريات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز باير ليفركوزن على هامبورج 1 / صفر.

على استاد "سيجنال إيدونا بارك" في دورتموند ، واصل دورتموند مطاردته لبايرن المتصدر وتغلب على ماينز بهدفين نظيفين سجلهما ماركو ريوس والياباني شنجي كاجاوا في الدقيقتين 30 و73 ليرفع الفريق رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر بايرن وتجمد رصيد ماينز عند 40 نقطة في المركز السادس.

وبهدف من نيران صديقة ، استعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات في البوندسليجا بفوز صعب 1 / صفر على ضيفه هامبورج.

ووجه لاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال لطمة قوية لفريقه هامبورج وسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق الخطأ في مرماه ليمنح ليفركوزن الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة حيث جاء الفوز اليوم بعد ثلاث هزائم متتالية وتعادل واحد.

واستفاد ليفركوزن من هدف إيكدال في الدقيقة 18 ليحقق الفوز الغالي الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع وتجمد رصيد هامبورج عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وشهدت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد تين جيدفاج مدافع ليفركوزن لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

