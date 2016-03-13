كاسيميرو ينقذ ريال مدريد من التعثر في "الكناري"

سجل البرازيلي كاسيميرو هدفاً بعد أقل من دقيقة على هدف ويليان خوسيه لاعب لاس بالماس ليقود ريال مدريد إلى انتصار صعب خارج دياره في جزر الكناري 2-1.

وسجل راموس هدف ريال مدريد في الشوط الأول مستفيداً من تمريرة زميله إيسكو قبل أن يطرد في نهاية المباراة لكن ويليان خوسيه سجل التعادل في الدقيقة 87، لكن كاسيميرو سجل هدف التقدم ليواصل ريال مدريد مطاردة برشلونة المتصدر وأتليتكو مدريد الوصيف الذي يبعد عنه بفارق 4 نقاط. مع بقاء 9 جولات على نهاية المسابقة الإسبانية.



وفي ذات المرحلة، قاد المهاجم الإيطالي جيوسيبي روسي فريقه ليفانتي للفوز على ضيفه فالنسيا 1 /صفر وسجل روسي هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة 65 بمساعدة زميله خوان جارسيا.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 24 نقطة لكنه ظل في المركز العشرين الأخير وتجمد رصيد بلنسية عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق ليفانتي اول فوزه له منذ أن تغلب على خيتافي بثلاثية نظيفة في 19 فبراير الماضي في الوقت الذي خسر فيه فالنسيا للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته في الجولة الماضية امام اتلتيكو مدريد 1 .3/.