كين يبقي توتنهام قريباً من ليستر

قاد المهاجم الدولي هاري كين فريقه توتنهام الى تشديد الخناق على ليستر سيتي المتصدر بتسجيله هدفي الفوز في مرمى مضيفه استون فيلا صاحب المركز الاخير 2-صفر على ملعب "فيلا بارك" الاحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.



وسجل كين الهدفين في الدقيقتين 45 و48 من تمريرتين حاسمتين من الدولي الاخر ديلي ألي، رافعا رصيده الى 19 هدفا هذا الموسم فلحق بمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الى صدارة لائحة الهدافين.



وعزز توتنهام موقعه في المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي مفاجأة الموسم والذي يستضيف نيوكاسل التاسع عشر قبل الاخير غدا الاثنين في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد استون فيلا عند 16 نقطة.



وظهر توتنهام باداء رائع امام استون فيلا، خلافا لمباراته مع مضيفه بوروسيا دورتموند الالماني (صفر-3) الخميس الماضي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ"، وهي المسابقة التي يبدو ان مدربه الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو ضحى بها من اجل المنافسة على اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ 1961 بعد 10 اعوام من لقبه الاول فيها (1951).



وكان بوكيتينو احتفظ بهاري كاين والبلجيكي موسى ديمبيليه والارجنتيني اريك لاميلا على مقاعد البدلاء امام بوروسيا دورتموند قبل الدفع بهم اواخر الشوط الثاني، فيما غاب ديلي الي وكيلي ووكر واريك داير.

ولعب توتنهام بتشكيلته الكاملة اليوم وضغط بقوة منذ البداية وكاد كين يفتتح التسجيل عندما تلقى كرة خلف الدفاع من لاميلا فانفرد بالحارس الاميركي براد غوزان ولعبها ساقطة ارتطمت بالعارضة وخرجت (4).

وحرم القائم الايسر لاميلا من افتتاح التسجيل برده تسديدته بيمناه من مسافة قريبة قبل ان يشتتها المدافع الن هوتون من امام الدنماركي كريستيان اريكسن (30).

وكاد رودي غيتسيد يمنح التقدم لاصحاب الارض عندما وصلته كرة من ركلة ركنية تابعها بيمناه من مسافة قريبة بين يدي الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس (39).

ونجح توتنهام في ترجمة ضغط زملائه وافتتح التسجيل عندما لعب الي ركلة حرة بسرعة من منتصف الملعب الى كين الذي كسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها قوية بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غوزان (45).

وعزز كين بالهدف الثاني مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة عرضية زاحفة من تابعها بيمناه داخل المرمى (48).

وحرم القائم الايمن والعارضة الدولي الغاني جوردان ايوو وغيستيد على التوالي من تقليص عندما ردا تسديدتيهما من مسافة قريبة (84). ثم حرم القائم الايسر مجددا استون فيلا من هدف الشرف برده تسديدة من مسافة قريبة للقائد جوليان ليسكوت (89).

وتأجلت مباريات ليفربول مع تشلسي، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وسندرلاند مع ايفرتون، ووست هام مع واتفورد، وارسنال مع وست بروميتش البيون بسبب اقامة ربع نهائي مسابقة كأس انكلترا نهاية هذا الاسبوع ايضا