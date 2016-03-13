نجم تشيلسي يخاف من كيم كارداشيان

أبدى الجناح الإيرلندي داميان داف خشيته من التحول إلى كيم كارادشيان نجمة تلفزيون الواقع، مؤكداً أنه لا يحب الاستمتاع بالإجازات إلا فيه حالة التعب للحصول عليها.

وقال داف، الذي أحرز هدف إيرلندا الثالث في شباك الأخضر بكأس العالم 2002: الآن بعد الاعتزال، أستطيع القفز في أي طائرة والتوجه نحو وجهتي المفضلة لكن الحقيقة لا أحب ذلك، أنا رجل من طبقة عاملة ولا أحب الحصول على أي إجازة إلا بعد التعب الشديد لنيلها.

وأتبع داف لصحيفة "إيريش تايمز": لا أريد أن أكون مثل كيم كارداشيان أو غيرها من النجوم الذي يحصلون على الأشياء بسهولة، لم أفكر يوماً بالتحول إلى محلل تلفزيوني رغم أنه في حالات كثيرة أكون جالساً في منزلي وأفكر بذلك كنوع من التغيير، لكن الآن أبحث عن فرصة للتدريب في بلاكبرن روفرز وهذا الأمر يتطلب وجودي على الأقل يومين في الأسبوع، وهو الأفضل بالنسبة لي".

ويعتبر داميان داف أحد أبرز نجوم إيرلندا في التسعينيات ومطلع الألفية، وصعد إلى القمة بعدما انتدبه تشيلسي في 2003 بعد انتقال ملكيته إلى الروسي رومان إبراموفيتش، وبقي هناك حتى 2006 وانتقل بعدها إلى نيوكاسل يونايتد وبعدها إلى فولهام قبل التحول نحو ملبورن سيتي الأسترالي وأخيراً حط رحاله في شامروك روفرز الإيرلندي قبل الاعتزال نهاية العام الماضي.