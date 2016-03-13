واتفورد يقصي أرسنال من بطولة جديدة

قلب واتفورد الطاولة على مضيفه أرسنال في الشوط الثاني وبدد آمال المدفعجية في استكمال رحلة الدفاع عن لقبهم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتغلب على أرسنال 2 / 1 الأحد في دور الثمانية للبطولة.

ولحق واتفورد بفريقي كريستال بالاس وإيفرتون في المربع الذهبي بعد فوز كريستال على مضيفه ريدينج وإيفرتون على تشيلسي بنفس النتيجة 2 / صفر في اليومين الماضيين.

وتلقى أرسنال ومديره الفني الفرنسي آرسين فينجر لطمة جديدة في الموسم الحالي حيث خرج أرسنال من رحلة الدفاع عن لقب الكأس بعدما أحرز لقب البطولة في الموسمين الماضيين ليتربع على صدارة قائمة أكثر الفرق فوزا باللقب على مدار تاريخ البطولة برصيد 12 لقبا مقابل 11 لقبا لمانشستر يونايتد.

ويأتي خروج الفريق من بطولة الكأس بعد ابتعاده كثيرا عن دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي كما خرج من بطولة كأس رابطة المحترفين (كأس كابيتال وان) التي توج بلقبها مانشستر سيتي ويوشك الفريق على الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يحل ضيفا على برشلونة الأسباني يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال بعدما انتهت مباراة الذهاب في لندن بفوز برشلونة 2 / صفر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل النيجيري أوديون إيجالو والجزائري عدلان قديورة هدفي واتفورد في الدقيقتين 50 و63 وأحرز داني ويلبك هدف حفظ ماء الوجه لأرسنال في الدقيقة 88 لكن هذا الهدف لم ينقذ الفريق من الخروج من البطولة ليصبح مهددا بقوة للخروج صفر اليدين من جميع بطولات الموسم الحالي.

