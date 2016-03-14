الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاماً جديداً لكوستا

وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اتهاما لدييغو كوستا مهاجم تشيلسي بسوء التصرف بعد طرده في هزيمة فريقه 2-صفر أمام ايفرتون في كأس الاتحاد يوم السبت.



وطرد كوستا الذي حصل على إنذار في الشوط الأول بعد اصطدام مع غاريث باري إثر مشاحنة مع اللاعب نفسه في الدقيقة 84.



وأشهر الحكم مايكل اوليفر الإنذار الثاني لكوستا الذي طرد لأول مرة مع تشيلسي.



وقال الاتحاد الانجليزي في بيان اليوم الاثنين "التصرف الذي قام به بعد حصوله على الإنذار الثاني يصل لمرتبة الفعل غير اللائق."



ويملك كوستا فرصة حتى الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش للرد على هذا الاتهام.



وأمام اللاعب الاسباني حتى يوم الأربعاء أيضا لإرسال ملاحظاته إلى الاتحاد الانجليزي فيما يتعلق بإشاراته المزعومة تجاه جماهير ايفرتون أثناء مغادرته الملعب بعد انتهاء الشوط الأول.



