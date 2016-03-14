توريه يعود إلى صفوف سيتي قبل تحقيق الانجاز التاريخي

عاد اللاعب الإيفواري يايا توريه نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي لتدريبات فريقه اليوم الاثنين، استعدادا لمباراة الفريق الإنجليزي المرتقبة في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف الأوكراني الثلاثاء.

وكان توريه قد سجل الهدف الأخير في مباراة الذهاب، التي فاز بها فريقه على دينامو كييف في أوكرانيا بنتيجة /3 1 الشهر الماضي، بيد أنه غاب عن المباراتين التاليتين لها في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول ونوريتش سيتي بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم.

وتزامن غياب اللاعب الدولي الإيفواري في المباراتين مع هزيمة فريقه في المباراة الأولى على ملعب انفيلد، معقل ليفربول، بثلاثية نظيفة ثم تعادله سلبيا مع نوريتش سيتي على ملعب كارو رود، ليبتعد مانشستر سيتي عن صراع المقدمة في الدوري الإنجليزي بتسع نقاط كاملة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة من العيار الثقيل بعد مباراته في دوري الأبطال، عندما يستقبل جاره مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد يوم الأحد.