رئيس بايرن: غوارديولا بريء من تهمة الخطف

دافع كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم عن المدرب الاسباني بيب غوارديولا مؤكدا أنه لم يحاول اقناع المدافع النمساوي ديفيد ألابا باللحاق به في فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال رومينيجه "هذا أمر خاطئ، بيب غوارديولا لم يتحدث أبدا مع ديفيد ألابا بشأن انتقاله معه إلى مانشستر سيتي".

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين أن بايرن ميونيخ احبط مخطط غوارديولا في تحويل قبلة ألابا إلى ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، عبر اقترابه بشكل كبير من تجديد عقد المدافع النمساوي.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن غوارديولا تحدث بشكل سري مع ألابا من أجل اقناعه بالانتقال معه إلى مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

واعلن جوراديولا في وقت سابق أنه سيرحل عن بايرن في نهاية الموسم الحالي لينتقل بعدها إلى الدوري الإنجليزي.

وبات ألابا الذي انضم إلى بايرن في 2008، أحد العناصر الأساسية في الفريق تحت قيادة غوارديولا ويمتد عقد اللاعب مع النادي البافاري حتى نهاية موسم 2018 ولكن بايرن يسعى لتجديد عقده حتى 2021 اسوة بباقي نجوم الفريق.

