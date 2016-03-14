زيدان: ريال مدريد لن يحقق شيئاً

انتقد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لاعبي فريقه بشدة، رغم فوزهم الأحد 2 / 1 على مضيفهم لاس بالماس في الدوري الأسباني، مؤكدا أن الفريق لن يحقق أي شيء إذا استمر على هذا النهج.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي: "إذ أردنا أن نأمل في تحقيق شيء علينا أن نلعب بشكل أفضل، بهذه الطريقة لن نحقق أي شيء، اللعب كما أدينا في الشوط الثاني لن يجدي، هذا هو كل ما يمكنني قوله الآن".

وأضاف: "أنا سعيد بالنتيجة وغاضب قليلا من الشوط الثاني، خرجنا بالنقاط الثلاث وعلينا أن نرى ما سيحدث، سنرى المباراة غدا وسنقوم بتحليلها ولكنني قلق من الشوط الثاني".

ويبتعد ريال مدريد بـ 12 نقطة عن متصدر الدوري الأسباني نادي برشلونة، ولذلك تنحصر جميع تطلعاته في الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي تأهل لدور الثمانية فيها.

ورغم تقدمه في مشواره في البطولة الأوروبية، لا يشعر زيدان بالرضا عن أداء فريقه: "لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون في دوري الأبطال، إنهم يفكرون في مباراة اليوم ولكننا أضعنا كم مخيف من التمريرات".

وحقق ريال مدريد فوزه مستغلا ركلتين ركنيتين، حيث تحدث زيدان عن هذا الأمر قائلا: "حققنا الفوز في المباراة بضربتين ثابتتين يشكلان جزءا من كرة القدم أيضا، لاس بالماس أدى بشكل جيد وتسبب لنا في تعقيدات عن طريق لاعبيه الذين يجيدون التحكم في الكرة بشكل جيد للغاية، ولكن بالإضافة إلى ذلك ما يقلقني هو طريقة اللعب الخاصة بنا".