فيراتي يتوجه إلى قطر للتعافي من إصابته

توجه اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي، نجم وسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين إلى قطر لاستكمال فترة تأهيله وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكان اللاعب الدولي الإيطالي قد غاب لشهر تقريبا عن الملاعب بسبب معاناته من إصابة عضلية بالفخذ.

وبينما أكد لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان أن إصابة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ليست خطيرة، لم يتمكن فيراتي من المشاركة مع فريقه في مباراته الأخيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تغلب فيها على تشيلسي الإنجليزي في دور الستة عشر.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ كل إجراءات الحيطة في التعامل مع إصابة لاعب بسكارا الإيطالي سابقا، حيث من المقرر أن يغيب عن مواجهة فريقه القادمة في الدوري الفرنسي أمام موناكو الأسبوع المقبل.

وبما أنه تمكن من حسم لقب بطولة الدوري مبكرا، يسعى الفريق الباريسي إلى تجهيز فيراتي جيدا ليتمكن من المشاركة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي ينطلق في الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

وفي إطار تحقيق هذا الهدف، توجه فيراتي إلى أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة ، أحد شركاء باريس سان جيرمان، للخضوع للعلاج والراحة.

وحسم باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي قبل ثمانية أسابيع من انتهائها، إثر تغلبه في المباراة الماضية على منافسه تروا صاحب المركز الـ 20 بتسعة أهداف نظيفة.

ولا يعد فوز باريس سان جيرمان على تروا هو الأكبر في تاريخ المسابقة الفرنسية، حيث يحمل هذا الرقم القياسي فريق سوشو، الذي فاز على فالنسيان 12 / 1 في موسم 1935 / .1936

ويعد هذا التتويج هو الرابع على التوالي لباريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي تحت قيادة مدربه لوران بلان.