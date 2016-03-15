برايان روبسون ينصح يونايتد بتعيين جيجز كمدرب

قال برايان روبسون القائد السابق لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن رايان جيجز بات مستعدا لتدريب الفريق إذا رحل لويس فان جال بنهاية الموسم وقبل عام واحد على نهاية عقده.



وذكرت تقارير أن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق هو الأقرب لتولي قيادة يونايتد لكن روبسون يرى أن جيجز مساعد فان جال الحالي قد يكون خيارا مثاليا.



وقال روبسون لرويترز "فان جال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات ورايان عمل تحت قيادته لذا يمكن للنادي أن يرى إن كان جاهزا للقيادة."



وأضاف القائد السابق لإنجلترا "رايان كان لاعبا رائعا في النادي وكان يحب اللعب بأسلوب يونايتد وأعتقد أنه في المكان المناسب وفي الوقت المناسب."



وكان روبسون (59 عاما) يمثل القلب النابض ليونايتد في وسط الملعب عندما دخل اللاعب الصاعد جيجز الفريق الأول عام 1991 وكانت

انطلاقة مسيرة رائعة للجناح الويلزي حقق خلالها رقما قياسيا بالمشاركة في 963 مباراة مع الفريق وأحرز 34 لقبا.



وعمل جيجز كمساعد لفان جال المدرب دائم الترحال والذي أسندت إليه المهمة في فترة انتقالية حرجة للنادي بعد اعتزال المدرب أليكس فيرجسون في 2013 بعد مسيرة استمرت 26 عاما.



ورغم افتقاره للخبرة يعتقد روبسون أن بوسع جيجز تولي المنصب.



وتابع "يقول الناس إن التحدي كبير عليه.. لكن لا أتفق مع هذا الرأي. انظروا إلى بيب جوارديولا.. نشأ في صفوف برشلونة كلاعب وكمدرب شاب ومنحوا له الثقة وترقى حتى حقق نجاحا باهرا.



"نفس الأمر ينطبق على رايان فهو يعرف النادي جيدا وكل الجماهير ستدعم النادي إذا اتخذ قراره كما ستدعم جيجز بشكل تام."



وعن إمكانية رحيل فان جال - الذي وقع في مايو أيار 2014 على عقد لثلاث سنوات - قال روبسون إن المدرب الهولندي مطالب على أقل تقدير بإنهاء الموسم ضمن فرق المربع الذهبي بالدوري الممتاز.



وسيخوض يونايتد مباراة إعادة مع وست هام يونايتد في دور الثمانية بكأس الاتحاد الانجليزي كما يسعى لتعويض تأخره 2-صفر أمام ليفربول في ذهاب دور 16 بالدوري الأوروبي.



ويرى روبسون أن الأمل لا يزال قائما في إحراز البطولتين.



وقال روبسون "أعتقد أن فان جال في حاجة للفوز بشيء أو على الأقل التأهل لبطولة أوروبية وبخلاف ذلك ستكون ضربة قوية لهيبة النادي.



"بعد خروج أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي ولو كنت مدربا ليونايتد سأرى أن هناك فرصة حقيقية للتتويج باللقب ويجب أن نحفز اللاعبين لإدراك ذلك."



وأضاف "الفوز بالكأس سيعطي حافزا كبيرا لبعض اللاعبين في التشكيلة ممن لم يسبق لهم التتويج بلقب مع يونايتد وسيمنحهم ثقة بالنفس كانت مفقودة هذا الموسم."



وستتقلص فرص يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا إذا خسر في القمة أمام غريمه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.



وقال روبسون "ستكون مواجهة من العيار الثقيل بسبب التنافس بين الفريقين على المركز الرابع ولن نحتمل خسارة هذه المباراة لأن الفارق سيتسع إلى سبع نقاط بينما عدد الجولات المتبقية في تناقص."



