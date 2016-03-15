رسمياً.. كونتي يترك تدريب إيطاليا بعد يورو 2016

المصدر: روما - د ب أ

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء أن أنطونيو كونتي المدير الفني للمنتخب الأول لن يجدد عقده ، ليرحل بذلك عن المنصب بنهاية مشوار الفريق في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) بفرنسا.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه من المتوقع أن يتولى كونتي 46/ عاما/ تدريب تشيلسي الإنجليزي اعتبارا من الموسم المقبل.

ويلعب تشيلسي حاليا تحت قيادة المدير الفني المؤقت جوس هيدينك ، الذي تولى المهمة بعد إقالة جوزيه مورينيو في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقال كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي "كونتي يفتقد العمل اليومي ، يفتقد رائحة العشب. هذا هو السبب الرئيسي الذي أبلغني إياه."

وأضاف "الأمر لا يتعلق بالمال ، وإنما العمل. إنه يستيقظ في الصباح مفتقدا الملعب."

وكان الاتحاد الإيطالي عين كونتي بعقد لمدة عامين في أغسطس 2014 بعد أن قاد يوفنتوس للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي.

ويستهل المنتخب الإيطالي مشواره في يورو 2016 بمواجهة نظيره البلجيكي في 13 يونيو المقبل قبل أن يلتقي أيرلندا والسويد في مباراتيه الأخريين بالمجموعة الخامسة.