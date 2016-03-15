ركلة اوكازاكي المزدوجة تسقط نيوكاسل وتعزز صدارة ليستر

المصدر: ليستر - د ب أ

قاد النجم الياباني شينجي اوكازاكي فريقه ليستر سيتي لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه نيوكاسل /1صفر الاثنين في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وسجل اوكازاكي هدف الفوز لليستر سيتي في الدقيقة 24 بتسديدة خلفية مزدوجة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 63 نقطة ليستعيد فارق النقاط الخمس التي تفصله عن أقرب ملاحقيه توتنهام الذي تغلب امس الأحد على استون فيلا بهدفين نظيفين، ويتفوق الفريق بفارق 11 نقطة على ارسنال صاحب المركز الثالث و12 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي يمتلك مباراة مؤجلة مع نيوكاسل.

وتواصلت معاناة نيوكاسل الذي لم يذق طعم الانتصارات منذ فوزه على وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف في السادس من شباط/فبراير الماضي، حيث تجمد رصيد الفريق عند 24 نقطة ليبقى في المركز الثاني من القاع.

وحقق ليستر سيتي فوزه الثامن عشر في الموسم الحالي مقابل تسعة تعادلات وثلاث هزائم فيما خسر نيوكاسل للمرة السابعة عشر مقابل ستة تعادلات وستة انتصارات.

وانتهت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين على ملعب جيمس بارك في 21 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بفوز ليستر بثلاثة أهداف نظيفة.

ويمتلك ليستر سيتي وتوتنهام اقوى خط هجوم في الموسم الحالي برصيد 53 هدفا في الموسم الحالي بينما اهتزت شباك الفريق 31 مرة.

وتتبقى ثماني مباريات لليستر سيتي في الموسم الحالي اولها يوم السبت المقبل في ضيافة كريستال بالاس واخرها يوم 15 ايار/مايو المقبل على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

