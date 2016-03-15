لويس إنريكي: لا يوجد برازيلي لم يستمتع بإجازته

يؤكد لويس إنريكي مدرب برشلونة أن فريقه لن يتهاون في مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أرسنال رغم تفوقه 2-صفر ذهابا في لندن.



ويمضي برشلونة في طريقه لتحقيق ثلاثية من الألقاب الكبرى للعام الثاني على التوالي ويستمتع متصدر الدوري الاسباني بمسيرة من 37 مباراة متتالية دون هزيمة في كافة المسابقات قبل مواجهة يوم الاربعاء.



وأبلغ المدرب لويس انريكي الصحفيين "للتأهل للدور التالي فانك تحتاج لخوض مباراتين قويتين. فعلنا ذلك بالفعل في الاولى وسندخل الثانية ونحن نعرف ما يتعين علينا عمله."



وتابع "نعرف أن النتيجة التي حصلنا عليها ذهابا ستؤثر على مباراة الاياب لكننا لن نغير شيئا فيما يتعلق بطريقة التدريب والاستعداد للمباراة. المواجهة لم تحسم بعد وأرسنال فريق خطير."



ويتفوق برشلونة بثماني نقاط على اتليتيكو مدريد أقرب مطارديه على صدارة الدوري الاسباني.



وقال لويس انريكي "حتى عندما ننتصر فان هناك الكثير من الاشياء التي تحتاج الى التحسن. نقترب من تحقيق اهدافنا وهو تكرار ما فعلناه الموسم الماضي او العمل على تحقيق ما هو أفضل منه لكن يتعين علينا ان نتحلى بالتواضع لمواصلة العمل."



وركلات الجزاء من الاشياء التي يحتاج برشلونة للعمل على تحسينها حيث كان ليونيل ميسي احدث من اهدر ركلة جزاء في الفريق خلال انتصار 6-صفر على خيتافي يوم السبت.



وقال لويس انريكي "دهش الكثير من الناس لهذا الامر لكنها كرة القدم ولا توجد اي مشكلة. أثق انه سيسجل عندما نحتاج اليه."



وسجل نيمار مهاجم البرازيل هدفبن في مرمى خيتافي بعدما قضى عطلة في بلاده.



وقال مدرب برشلونة "لا أعرف أي برازيلي لم يستمتع بأيام قضاها في بلاده لكني لا اعتقد ان نيمار سيلعب بشكل افضل بسبب هذا الامر فقط."

