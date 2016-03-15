يوفنتوس يلاقي بايرن وسط غياب ماركيزيو وديبالا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أنه سيفتقد جهود المهاجم باولو ديبالا ولاعب خط الوسط كلاوديو ماركيزيو في المباراة المقررة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويرجح أيضا غياب لاعب قلب الدفاع جيورجيو كيليني ، الذي لم يشارك في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2 / 2 ، عن مباراة الإياب غدا بملعب "أليانز أرينا" لعدم تعافيه.

ولم يستكمل ديبالا وماركيزيو التدريبات أمس الاثنين بسبب معاناتهما من مشكلات عضلية ، حسب ما أوضحه النادي.

ويتوقع غياب ماركيزيو لنحو 20 يوما بينما يرجح عودة ديبالا في المباراة المقررة أمام تورينو بالدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.