بوتين يلوم مسؤولي الرياضة في روسيا بسبب شارابوفا

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء اللوم على المسؤولين عن الرياضة في بلاده بأنهم لم يقدروا خطورة الوضع وانه كان يتعين عليهم انذار الرياضيين بحظر عقار ملدونيوم من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وقال بوتين في اجتماع للحكومة الروسية "من الواضح ان المسؤولين الرياضيين لدينا لم يقدروا جيدا خطورة الوضع".



واضاف "لم يغيروا لائحتنا" للمواد المحظورة و"لم يبلغوا الرياضيين والمدربين والافراد الاخرين" بقرار وادا.

واوضح الرئيس الروسي أيضا في الاجتماع "لو اضيف هذا الدواء الى قائمة وادا، كان سيتم التعامل معه وفقا لذلك"، داعيا الحكومة الى تعزيز مكافحة استخدام المواد المنشطة من الرياضيين الروسي.

ووضع ملدونيوم على لائحة المواد الممنوعة من قبل وادا في الاول من يناير الماضي.

وقد فجرت نجمة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا قبل ايام مفاجأة سقوطها في اختبار المنشطات خلال بطولة استراليا المفتوحة، حيث عقدت مؤتمرا صحافيا في لوس انجليس كشفت فيه انها تتناول ملدونيوم منذ اعوام وانها لم تكن تعلم انه تم حظره منذ بداية العام الحالي.

وقد اجرت المجلة البريطانية للطب الرياضي نيابة عن اللجان الاولمبية الاوروبية بحثا اثبت تناول 490 رياضيا، بينهم 13 من حملة الميداليات، عقار ميلدونيوم في دورة الالعاب الاوروبية الاولى التي اقيمت في باكو الصيف الماضي.

وكانت وكالة تاس الروسية الرسمية اكدت ان شارابوفا ليست الرياضية الوحيدة التي تناولت هذا العقار، واوضحت ان لاعب منتخب الكرة الطائرة الكسندر ماركين وبطل العالم في التزحلق على الجليد بافل كوليجنيكوف والبطل الاولمبي في التزحلق لمسافات قصيرة سيمين يليستراتوف جاءت نتائجهم ايجابية ايضا.

ويهز عقار ميلدونيوم منذ عدة اسابيع سلطات مكافحات المنشطات، فقد تم الكشف عن تعاطي هذه المادة من قبل السويدية ابيبا اريغاوي بطلة العالم 2013 في سباق 1500م في العاب القوى، والروسية ايكاترينيا بوبروفا بطلة التزحلق على الجليد وبطلة البياتلون الاوكرانية اولغا ابراموفا والدراج الروسي كاتوشا ادوارد فورغانوف.

ويستخدم ملدونيوم، المصنع في لاتفيا وغير الموافق عليه في الولايات المتحدة، لعلاج مشكلات عدم انتظام ضربات القلب، نقص المغنيسيوم وحالات مرض السكري الاسري.

وتواجه روسيا فضيحة منشطات كبرى في عالم العاب القوى، وهي موقوفة عن المشاركة في مختلف المسابقات الدولية حتى اشعار اخر.



