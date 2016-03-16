بيليغريني يندب حظه السيء رغم التأهل

أكد التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن الحظ العاثر حرم فريقه من التأهل سابقا لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا مشيدا بإنجاز التأهل لهذا الدور في الموسم الحالي بعد التعادل السلبي مع دينامو كييف الأوكراني مساء الثلاثاء.

وتأهل مانشستر سيتي لدور الثمانية بتعادله السلبي مساء أمس وفوزه 3 / 1 بمجموع المباراتين حيث سبق له التغلب على دينامو كييف 3 / 1 في عقر داره.

وقال بيليجريني : "إنه إنجاز رائع للغاية بالنسبة للنادي. لم نستطع تحقيق هذا من قبل ، عاندنا الحظ سابقا".

وعن إصابة المدافع فينسنت كومباني ، الذي غاب عن صفوف الفريق لشهور عدة هذا الموسم بسبب الإصابة قبل عودته لكنه أصيب بعد ست دقائق فقط من مباراة الأمس ، قال بيليجريني : "لسوء حظ فينسنت كومباني. لديه مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة) مجددا. سيفحص الإصابة الأربعاء".

وأضاف : "إنه أمر صعب على كومباني لأنه عاد إلى الملاعب بشكل رائع بعد غياب طويل بسبب الإصابة. شارك كومباني في ست مباريات متتالية ولكن لسوء الحظ لم يستطع استكمال مشاركاته المتتالية".

وعن خروج نيكولاس أوتاميندي قلب دفاع الفريق مصابا أيضا بعد لحظات من خروج كومباني ، قال بيليجريني : "نيكولاس أوتاميندي أصيب بكدمة ، ونتمنى أن يتعافى في غضون اليومين المقبلين".

وعن تأهل الفريق لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه ، قال مدافعه بابلو زاباليتا : كان أمرا رائعا أن نصنع تاريخا للنادي.. تأهلنا لدور الثمانية للمرة الأولى".

وفي المقابل ، قال سيرجي ريبوف المدير الفني لدينامو كييف : "خسرنا هذه المواجهة في كييف.. ولكنني أشكر اللاعبين كثيرا.. مانشستر سيتي لديه لاعبون كبار بخبرة هائلة. أتمنى لهم حظا جيدا".