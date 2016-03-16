خوان فران: إيمان لاعبي أتليتكو قادهم إلى ربع النهائي

أرجع اللاعب خوانفران، نجم دفاع أتلتيكو مدريد الأسباني، الفضل في عبور فريقه لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لقوة الإيمان، الذي يتمتع به الفريق وللقيم التي يحرص على ترسيخها داخله المدير الفني دييجو سيميوني.

وقال اللاعب الأسباني في تصريحات لشبكة "إيه 3 ميديا" التلفزيونية : "نحن سعداء بوجود كل هؤلاء الناس الذين يدفعوننا للأمام، نتمتع بالإيمان ومدربنا يساعدنا على ذلك، نؤمن بكل ما نقوم به وهذه هى إحدى سماتنا المميزة".

وسجل خوانفران ركلة الترجيح الأخيرة، التي عبرت بأتلتيكو مدريد إلى دور الثمانية من البطولة الأوروبية على حساب ضيفه بي إس إيندهوفن الهولندي، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب الفريق الأسباني.

وذكر خوانفران: "كان دورا صعبا، لم نحصل على هدية من أحد، تمتعنا بهدوء كبير خلال تنفيذ ركلات الترجيح".

وتحدث خوانفران عن منافس فريقه المحتمل في دور الثمانية، والذي ستتحدد هويته من خلال القرعة التي ستقام يوم الجمعة المقبل: "لا أرغب في أن يكون فريقا أسبانيا، أيا كان الفريق فإنه سيكون قويا للغاية".

ومن جانبه، ذكر فيرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد: "نحن مرهقون للغاية ولكننا سعداء، لم نكن نتوقع أن يكون مرورنا بهذا الشكل ولكن الأهم هو التواجد في الدور القادم".

وتابع: "يجب الاعتراف بمهارة بي إس في، لقد عرفوا موضع المشكلات التي نعاني منها".

