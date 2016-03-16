ديابي يستعد لخوض مباراته الأولى منذ 18 شهراً

أصبح لاعب الوسط الفرنسي الدولي السابق أبو ديابي جاهزا للعودة للمشاركة مع فريقه اولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد غياب استمر 18 شهرا بسبب الإصابة.



وكانت آخر مباراة خاضها لاعب الوسط على المستوى الأول في سبتمبر 2014 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع فريقه السابق ارسنال الإنجليزي. ولعب 17 دقيقة فقط منذ مارس 2013



وقال ديابي الذي خاض مباراة مع الفريق الاحتياطي لمرسيليا يوم السبت الماضي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل مواجهة ستاد رين في الدوري المحلي يوم الجمعة المقبل "كل الأضواء خضراء أنا جاهز للعب."



وكان ديابي - الذي تعرض لما لا يقل عن 42 إصابة مع ارسنال بين 2006-2015 انضم لمرسيليا في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول حتى الآن.



وأوضح الدولي الفرنسي السابق "تجاوزت المرحلة التي خضعت خلالها للعلاج من الكثير من الإصابات. انتهى الأمر وأصبحت قريبا من العودة أكثر من أي وقت مضى. لم أتعرض لإصابات جديدة (منذ الانضمام لمرسيليا).

