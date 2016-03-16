فيفا: أعضاء سابقون باعوا أصواتهم لاستضافة كأس العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إن أعضاء في لجنته التنفيذية باعوا أصواتهم خلال التصويت على منح حقوق استضافة نهائيات كأس العالم أكثر من مرة، من بينها نهائيات كأس العالم التي أقيمت بجنوب إفريقيا في 2010.

وقال الفيفا في وثيقة قانونية قدمت إلى القضاء الأميركي "اتضح الآن أن عدداً من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أساءوا استغلال منصبه وباعوا أصواتهم في مرات عديدة."

وقال الفيفا أيضا إن الأعضاء السابقين في اللجنة التنفيذية تشاك بليزر وجاك وارنر وآخرين رتبوا لعمليات بيع أصوات مقابل عشرة ملايين دولار، فيما يتصل بنهائيات كأس العالم 2010، والتي حصلت جنوب إفريقيا على حق تنظيمها في نهاية الأمر.