ثلاثي MSN يتناوب على شباك أرسنال ويقصيه من "الأبطال"

المصدر: برشلونة - د ب أ

واصل برشلونة الأسباني رحلة الدفاع عن لقبه الأوروبي بنجاح وحجز الفريق مقعده رسميا في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على أرسنال الإنجليزي 3 / 1 الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وجدد برشلونة فوزه على أرسنال حيث سبق له الفوز على "المدفعجية" 2 /صفر في مباراة الذهاب على استاد "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن قبل أن يؤكد تفوقه ويتأهل لدور الثمانية بالفوز 5 / 1 في مجموع المباراتين.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 18 ولكن المصري محمد النني سجل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 51 مترجما بهذا البداية الهجومية القوية لأرسنال في الشوط الثاني.

ولكن برشلونة رد بهدف التقدم الرائع الذي سجله الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 65 قبل أن يختتم ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 88 علما بأنه أحرز هدفي الفريق في مباراة الذهاب.

وسبق لبرشلونة أن أطاح بأرسنال من البطولة نفسها في 2010 و2011 وأكد الفريق الكتالوني تفوقه مجددا على المدفعجية في الموسم الحالي ليستكمل مسيرته في البطولة.

ولحق برشلونة في دور الثمانية بفرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبانيين ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وفولفسبورج الألماني فيما يتحدد المقعد الثامن في دور الثماني مع نهاية المباراة بين بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

ويتطلع برشلونة إلى أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب دوري الأبطال منذ أن حقق ميلان الإيطالي هذا الإنجاز في 1990 .

وبدأت المباراة بنشاط هجومي ملحوظ من الفريقين ومرر الألماني مسعود أوزيل الكرة إلى زميله داني ويلبك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية ولكن تسديدة ويلبك نحو مرمى برشلونة انتهت لركنية لم تستغل جيدا.

وفرض أرسنال سيطرته على مجريات اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق التالية ولكن دون تشكيل أي خطورة على المرمى الكتالوني.

وسرعان ما استعاد برشلونة اتزانه وعاد لمبادلة ضيفه الهجمات ولكن دون خطورة أيضا على المرمى.

وقاد أوزيل هجمة مرتدة سريعة لـأرسنال في الدقيقة العاشرة ولكنه فضل المباغتة والتسديد القوي من خارج منطقة الجزاء لتذهب الكرة خارج القائم على يمين مواطنه مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

ورد برشلونة بهجمة منظمة خطيرة في الدقيقة 12 ولكنها انتهت بتسديدة من ميسي ارتدت من رأس أحد مدافعي أرسنال.

وسدد المصري محمد النني نجم أرسنال كرة قوية مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15 ولكنها مرت خارج المرمى على يمين حارس برشلونة.

ورد برشلونة بهجمة خطيرة في الدقيقة 17 مرر منها نيمار كرة طولية عالية وصلت إلى ميسي خلف دفاع أرسنال لينفرد تماما بالحارس حيث هيأ ميسي الكرة بسرعة وسددها قوية ولكن التشيلي ديفيد أوسبينا حارس أرسنال تصدى لها برد فعل رائع وسريع لتخرج إلى ركنية لم تستغل.

ولكن أوسبينا بدا عاجزا عن التصدي لتسديدة نيمار المتقنة التي جاء منها هدف التقدم في الدقيقة 18 .

وجاء الهدف من هجمة سريعة منظمة لبرشلونة مرر منها الأوروجوياني لويس سواريز الكرة بينية إلى نيمار المندفع أمام منطقة الجزاء ليهيئ نيمار الكرة لنفسه بهدوء ويتقدم بها قليلا ثم لعبها على يمين الحارس إلى داخل المرمى.

وكثف أرسنال محاولاته الهجومية في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعادل ولكن دون جدوى حيث اصطدم الفريق بالدفاع المنظم لبرشلونة قبل أن يعود الفريق الكتالوني للسيطرة على مجريات اللعب مع وصول المباراة إلى منتصف الشوط الأول.

وأنهى نيمار هجمة سريعة لبرشلونة في الدقيقة 30 بتسديدة قوية زاحفة من حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت في يد الحارس أوسبينا.

ونال ماتيو فلاميني لاعب أرسنال إنذارا في الدقيقة 32 لتدخل عنيف للغاية مع أندريس إنييستا قائد فريق برشلونة.

وشهدت الدقيقة 33 فرصة خطيرة لبرشلونة حيث تلاعب نجوم برشلونة بدفاع الضيوف ومرر سواريز الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع أبعد الكرة في الوقت المناسب إلى ضربة ركنية لم تستغل جيدا.

وارتدت الهجمة لصالح أرسنال وسقط أليكس لوبي داخل منطقة الجزاء مطالبا بضربة جزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب حيث سقط اللاعب دون أي تدخل من خافيير ماسكيرانو مدافع برشلونة.

ووصلت الكرة إلى لوبي داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 38 اثر هجمة سريعة لأرسنال وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى حيث هيأ لوبي الكرة لنفسه بهدوء في حراسة مدافعي برشلونة لكنه سددها بيسراه عالية.

وتجددت الفرصة بعدها بثوان وأنهاها النني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع وضاعت الفرصة.

واستغل أليكسيس سانشيز هجمة سريعة لأرسنال في الدقيقة 39 وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى وقابلها بضربة رأس ولكن الكرة مرت خارج القائم الأيمن ثم كرر أرسنال المحاولة في الدقيقة التالية وتبادل ويلبك الكرة مع لوبي ولكن ويلبك أنهى الهجمة بتسديدة خارج المرمى.

وأجرى أرسنال تغييرا اضطراريا في الدقيقة 44 بنزول فرانسيس كوكولين بدلا من فلاميني للإصابة قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

وكثف أرسنال هجومه مع بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل فيما اعتمد برشلونة على المرتدات السريعة التي شكلت بعض الخطورة.

ونال أرسنال المكافأة على محاولاته الهجومية في بداية الشوط الثاني حيث مرر أليكسيس الكرة زاحفة من الناحية اليمنى لتصل إلى النني على حدود منطقة الجزاء ليسددها النجم المصري مباشرة قوية في سقف الشباك.

وتخلى ميسي عن انكماشه الدفاعي في الشوط الثاني وعاد للضغط على دفاع أرسنال وأنهى ميسي هجمة منظمة للفريق وتمريرة من زميله نيمار بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة ولكن أوسبينا تصدى للكرة.

وأهدر ويلبك فرصة التقدم لأرسنال في الدقيقة 78 بعدما استغل خطأ من المدافع الفرنسي جيرمي ماتيو واستحوذ على الكرة وانطلق بها في اتجاه المرمى لكن ماسكيرانو تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

وهيأ نيمار الكرة براسه لميسي على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61 ليطلق ميسي قذيفة مدوية ولكنها مرت كالسهم خارج الزاوية اليمنى للمرمى.

ورد أرسنال بهجمة خطيرة في الدقيقة التالية ومررها منها لوبي الكرة إلى أليكسيس الذي سددها قوية من داخل المنطقة ولكنها ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت لركنية وصلت منها الكرة على رأس ويلبك ولكنه حولها بجوار القائم الأيسر.

وجاء رد برشلونة قاسيا حيث أحرز سواريز هدف التقدم في الدقيقة 65 .

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة وتمريرة عرضية لعبها داني ألفيش من الناحية اليمنى وقابلها سواريز بتسديدة مثيرة بيمناه من وسط منطقة الجزاء لتسكن الكرة الزاوية اليسرى لمرمى أرسنال بعيدا عن متناول أوسبينا.

وحاول أرسنال الرد في الدقيقة 67 ولكن تسديدة ويلبك ذهبت في الحافة العليا للعارضة وأكملت طريقها إلى خارج الملعب.

وأجرى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تغييرا في الدقيقة 72 بنزول سيرجي روبرتو بدلا من إنييستا الذي سلم شارة القيادة لميسي.

كما لعب ثيو والكوت وأوليفيه جيرو في صفوف أرسنال بدلا من ويلبك ولوبي على الترتيب.

ودفع إنريكي بلاعبه التركي أردا توران في الدقيقة 77 بدلا من الكرواتي إيفان راكيتيتش لتجديد دماء الفريق فيما تبقى من المباراة.

وسدد أليكسيس كرة صاروخية من ضربة حرة في الدقيقة 80 أنقذها تير شتيجن ببراعة وتابعها جيرو بتسديدة قوية من على بعد خطوات من المرمى ولكن تير شتيجن تصدى لها مجددا.

ورد برشلونة بضربة رأس رائعة من سيرخيو بوسكيتس اثر ضربة ركنية لعبها نيمار في الدقيقة 82 ولكن الكرة مرت خارج المرمى.

وكثف أرسنال محاولاته الهجومية في الدقائق التالية دون جدوى فيما شكلت مرتدات برشلونة السريعة بعض الخطورة واستغل ميسي إحداها ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 88 .

وجاء الهدف عندما ضغط نيمار على دفاع أرسنال وحرمه من إفساد الهجمة المرتدة ثم استحوذ ميسي على الكرة وسددها ساقطة من فوق الحارس ليكون الهدف الثالث لبرشلونة قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء.

