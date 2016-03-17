جنوب إفريقيا تنفي اتهامات فيفا حول استضافة المونديال

نفى وزير الرياضة الجنوب إفريقي، الخميس، أن تكون بلاده دفعت رشاوى لاحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2010، بعد اتهام الاتحاد الدولي (فيفا) لها بدفع 10 ملايين دولار للحصول على الاستضافة.

وقال الوزير فيكيلي مبالولا للصحافيين، الخميس، في كايب تاون "لم تدفع جنوب إفريقيا رشوة ولم تقم بأي شيء غير قانوني للحصول على حق استضافة كأس العالم 2010".

واتهم الفيفا أمس الأربعاء جنوب إفريقيا بأنها دفعت 10 ملايين دولار للحصول على استضافة كأس العالم عام 2010.

وأوضح "نقدر أن ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من اموال مجتمع كرة القدم تم توزيعها بطريقة غير شرعية من أجل القيام بأعمال فساد ورشاوى من قبل المخالفين".

ووجه القضاء الأميركي التهمة الى الترينيدادي جاك وارنر رئيس اتحاد الكونكاكاف ونائب رئيس الفيفا السابق والى أمين عامه السابق الاميركي تشاك بلايزر بانهما تقاضيا اموالا للتصويت لجنوب افريقيا التي نظمت كأس العالم عام 2010.

ويؤكد الفيفا "من اجل حصول جنوب افريقيا على كأس العالم 2010 قامت بدفع مبلغ مقداره 10 ملايين دولار للحصول على صوتي وارنر وبلايزر وعضو اخر في اللجنة التنفيذية".

وكانت جنوب إفريقيا رفضت رفضا تاما هذه الادعاءات في السابق، واعتبرت ان مبلغ 10 ملايين دولار الذي دفع عبر الفيفا كان لمساعدة كرة القدم في منطقة الكاريبي.