سواريز يعود إلى منتخب أوروغواي بعد قرابة عامين من الغياب

بعد عامين تقريبا من الغياب بسبب العقوبة، برز اسم المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز مرة أخرى في قائمة منتخب بلاده استعدادا لمباراتيه المرتقبتين أمام البرازيل وبيرو نهاية الشهر الجاري في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيعود نجم هجوم برشلونة الأسباني لارتداء قميص منتخب أوروجواي مجددا بعد انتهاء العقوبة التي فرضت عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد واقعة الـ "عض" الشهيرة، ضد المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني خلال مونديال البرازيل .2014

ومن عجيب المصادفة، يعود سواريز إلى منتخب أوروجواي من بوابة البرازيل، وهي البلد التي شهدت طرده من آخر مباراة دولية له في المونديال الماضي.

وعوقب اللاعب الأوروجواياني بالإيقاف تسع مباريات رسمية مع منتخب بلاده، أولها كانت في المونديال الماضي، بالإضافة إلى أربع مباريات في بطولة كوبا أمريكا 2015 بتشيلي، ثم أربع مباريات أخرى في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ودفعت عودة سواريز للمنتخب المئات من جماهير أوروجواي إلى اتخاذ قرارا بالسفر إلى البرازيل لمشاهدة المباراة المرتقبة رغم تحذيرات السلطات الصحية بسبب وباء حمى الضنك وفيروس زيكا المتفشيان في البرازيل.

وضم أوسكار تاباريز المديرالفني لأوروجواي 25 لاعبا استعدادا لكلتا المواجهتين، حيث كان غياب المدافع والقائد دييجو جودين، الذي اصيب خلال مباراة فريقه أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي في بطولة دوري أيطال أوروبا، أبرز التغييرات التي شهدتها هذه القائمة.

يذكر أن جودين سيغيب ثلاثة أسابيع عن الملاعب بداعي الإصابة، التي تعرض لها أمام بي إس في ايندهوفن الهولندي في إياب بطولة دوري أبطال أوروبا.

