هودسون يستدعي درينكووتر إلى منتخب إنجلترا

استدعى مدرب منتخب إنجلترا روي هودسون الخميس داني درينكووتر لاعب وسط ليستر سيتي متصدر الدوري الممتاز إلى التشكيلة للمرة الأولى من أجل المباراتين الوديتين ضد ألمانيا وهولندا استعدادا لكأس أوروبا 2016 في فرنسا.

وقال هودجسون تعليقا على استدعاء نجم ليستر "ما فعله مؤخرا واضح للجميع"، مضيفا "انه يقدم موسما رائعا ونحن نتابعه منذ عام".

ويغيب مهاجم مانشستر يونايتد واين روني عن التشكيلة بسبب الإصابة في الركبة ستبعده حتى نهاية الموسم.

ويعود الى التشكيلة مهاجم ليفربول دانييل ستاريدج ومهاجم ارسنال داني ويلبيك بعد تعافيهما من الاصابة.

ويضم خط الهجوم ايضا جيمي فاردي هداف ليستر سيتي وهاري كاين نجم توتنهام وتيو والكوت من ارسنال.

وتلتقي انكلترا مع المانيا بطلة العالم في برلين في 26 مارس الجاري، ثم تستضيف هولندا في 29 منه.

وتخوض انكلترا سلسلة مباريات اخرى استعدادا للنهائيات الاوروبية فتلتقي ايضا تركيا واستراليا والبرتغال.

وجاء في القائمة كل من جاك باتلاند (ستوك سيتي) وفرايزر فورتسر (ساوثهامبتون) وجو هارت (مانشستر سيتي) في حراسة المرمى، وراين برتراند (ساوثهامبتون) وغاري كاهيل (تشلسي) وناثانيل كلاين (ليفربول) وفيل جاغييلكا وجون ستونز (ايفرتون) وداني روز وكايل ووكر (توتنهام) وكريس سمولينغ (مانشستر يونايتد) كمدافعين.

وديلي الي واريك داير (توتنهام وروس باركلي (ايفرتون) وداني درينكووتر (ليستر سيتي) وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر وآدم لالانا (ليفربول) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) لاعبي وسط.

وفي الهجوم هاري كاين (توتنهام) ودانييل ستاريدج (ليفربول) وجيمي فاردي (ليستر سيتي) وتيو والكوت وداني ويلبيك (ارسنال).