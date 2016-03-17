270 ألف يورو شهرياً راتب بلاتر أثناء رئاسة فيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس للمرة الاولى اجر رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر الذي حصل على 28ر3 ملايين يورو اي ما يعادل 270 الف يورو في الشهر.

واشار الفيفا الى انه سجل لاول مرة منذ 2002 خسائر بقيمة 122 مليون دولار (7ر107 ملايين يورو) بسبب التكاليف الناجمة عن فضيحة الفساد التي عصفت به.

وفي التفاصيل، تقاضى بلاتر الذي ارغم على الاستقالة واوقف 6 سنوات عن اي نشاط، مبلاغ 7ر2 مليون يورو كراتب يضاف اليها 400 الف يورو مكافأة عن 40 سنة خدمة في الفيفا.

ولم يعط الفيفا اي توضيح حول ما تقاضاه بلاتر في السنوات السابقة، ولم يكشف ايضا عن راتب الرئيس الجديد السويسري جاني انفانتينو، مشيرا الى ان امينه العام السابق الفرنسي جيروم فالك الموقوف والمقال من منصبه حصل على 93ر1 مليون يورو في 2015.

على صعيد آخر، اكد الفيفا في اول اجتماع للجنته التنفيذية بقيادة انفانتينو، ان رقم الاعمال في 2015 وصل الى 15ر1 مليار دولار اي بخسارة 122 مليون دولار بسبب ارتفاع النفقات غير المتوقعة بما فيها التكاليف المرتبطة بتنظيسم المؤتمر الاستثنائي الخاص لانتخابات 26 فبراير، وتكاليف المحامين ايضا، حسب التنقرير المالي الصادر اليوم الخميس.

ويعود هذا الارتفاع في جزء منه الى زيادة ميزانية التطوير والتكاليف المرتفعة ايضا لتنظيم المسابقات.

ورغم هذه الخسارة، اعرب الرئيس الجديد انفانتينو عن تفاؤله، وقال "انا مقتنع تماما بموجب الاصلاحات التي تم تبنيها مؤخرا، سيخرج الفيفا اقوى من اي وقت مضى".

