سبارتا براغ وفياريال وبلباو يتأهلون إلى ربع النهائي

فجر سبارتا براغ التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صعد لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه لاتسيو الإيطالي في إياب دور الستة عشر للمسابقة اليوم الخميس.

وحجز الفريق التشيكي بطاقة التأهل بعدما فاز 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وذلك عقب تعادل الفريقين 1/1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي.

وجاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول عن طريق بورك دوكال ولاديسلاف كرييتشي ولوكاس جوليس في الدقائق 10 و12 و.44

وتأهل فياريال الأسباني لدور الثمانية عقب تعادله مع مضيفه بايرليفركوزن الألماني بدون أهداف، مستفيدا من فوزه 2 / صفر في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي.

وصعد أتلتيك بلباو الأسباني للدور ذاته، رغم خسارته 1 / 2 أمام مواطنه ومضيفه فالنسيا.

وكان بلباو قد فاز 1 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه يوم الخميس الماضي، ليقطع تذكرة الصعود للدور المقبل، لتفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض