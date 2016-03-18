سويسرا تتخذ إجراءات جنائية ضد فالكه

أعلن الادعاء العام الفيدرالي السويسري عن اتخاذ اجراءات جنائية ضد الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في اطار التحقيق في مزاعم متعددة من خيانة الأمانة وغيرها من الجرائم.

وعوقب فالكه، الذي يعد بمثابة الساعد الأيمن للسويسري جوزيف بلاتر رئيس فيفا السابق بعدما عملا سويا لمدة عشرة أعوام تقريبا، بالإيقاف لمدة 12 عاما عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم من قبل لجنة القيم بفيفا الشهر الماضي.

وبدأت السلطات السويسرية اليوم اتخاذ إجراءاتها للنظر في اثنين من الشكاوى الجنائية ذات صلة بقرار لجنة القيم بمعاقبة فالكه.

ولم يلق القبض حتى الآن على فالكه 55/ عاما/، برغم قيام السلطات بتفتيش منزله.

وجاء قرار إيقاف فالكه على خلفية إدانته بسوء الإدارة نتيجة بيعه تذاكر مباريات كأس العالم، بالإضافة الى انتهاكه لوائح فيفا السلوكية والأخلاقية.

وأوقف فالكه، الذي تولى منصب أمين عام فيفا عام 2007، للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي كجزء من التحقيقات في قضايا الفساد التي ابتليت بها فيفا، علما بأنه أقيل من منصبه في 13 كانون ثان/يناير الماضي.