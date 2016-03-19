ليستر يفوز بهدف محرز ويواصل مسيرته نحو اللقب

واصل ليستر سيتي مسيرته غير المتوقعة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتفوقه 1-صفر على كريستال بالاس بهدف من رياض محرز ليتقدم بثماني نقاط على أقرب منافسيه اليوم السبت.



واستغل الجزائري محرز - المرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الكرة الإنجليزية هذا الموسم - تمريرة من جيمي فاردي في الدقيقة 34 وسجل هدف اللقاء الوحيد ليرفع رصيده إلى 16 هدفا بالدوري.



وأهدر شينجي أوكازاكي فرصتين في بداية الشوط الثاني وسط محاولات من المتصدر لتعزيز تقدمه وكاد أن يدفع الثمن عندما سدد داميان ديلاني لاعب بالاس كرة ارتدت من العارضة في اللحظات الأخيرة.



ولدى ليستر 66 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بثماني نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني بينما يأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة بعد فوزه 2-صفر على إيفرتون اليوم أيضا.



وأحرز أرسنال هدفين في الشوط الأول بواسطة داني ويلبيك وأليكس إيوبي ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات ويتفوق على إيفرتون.



وخاض أرسنال المباراة بعد الخروج الأسبوع الماضي من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لتزداد الضغوط على أرسين فينجر.



لكن أرسنال رد بأحد أفضل عروضه هذا الموسم خارج أرضه وأنهى سلسلة من ثلاث مباريات بلا أي انتصار في الدوري الإنجليزي.



وارتدت تسديدة ويلبيك من إطار المرمى مبكرا قبل أن يمرر أليكسيس سانشيز كرة رائعة لزميله ويلبيك الذي راوغ الحارس جويل روبرز وسجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة.



وأضاف أرسنال الهدف الثاني عن طريق إيوبي - الذي دخل التشكيلة الأساسية في الدوري لأول مرة - قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة طويلة من هيكتور بليرين.



وشعر أرسنال بالقلق في الشوط الثاني بعد اصطدام الحارس ديفيد أوسبينا بروميلو لوكاكو لاعب إيفرتون لكنه استكمل اللقاء بينما تعرض لاعبو أصحاب الأرض لصيحات استهجان من المشجعين في نهاية اللقاء.



وقال فينجر الذي خرج من دوري الأبطال أمام برشلونة لمحطة بي.تي سبورت "هذا فوز مهم جدا لنا بعدما خضنا اختبارا ذهنيا."



وأضاف "أحب هذه المجموعة وأحب تعاملهم مع الموقف. تعرضنا للتشكيك وهذا تسبب في شعورنا بالألم. عند العمل بشكل يومي مع هؤلاء اللاعبين يمكن إدراك كم المجهود المبذول منهم."

