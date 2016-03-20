ريال مدريد يستفيد من تعثر برشلونة وأتليتكو

قلص ريال مدريد الفارق بينه وبين أتليتكو مدريد الوصيف إلى نقطة واحدة، بعدما اكتسح شباك مضيفه أشبيلية بأربع أهداف تناوب على تسجيلها خط هجومه "بي بي سي" ليصل إلى النقطة 66، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة مع بقاء 8 جولات على نهاية المسابقة.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وتحديداً في الدقيقة السادسة عندما سدد كريم بنزيمة كرة صاروخية مستفيداً من عرضية غاريث بيل، قبل أن يهدر كيف غاميرو ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 26 بعدما تصدى كيلور نافاس لمحاولة المهاجم الفرنسي.

وفي الشوط الثاني وبالدقيقة 58 أهدر رونالدو ركلة جزائية جديدة في المباراة، لكنه عوض ذلك بعد 6 دقائق بتسجيله الهدف الثاني من عرضية دانيلو، وبعد دقيقتين سجل غاريث بيل من مسافة قريبة بعد تمريرة كريم بنزيمة، قبل أن يختم خيسي مهرجان الأهداف في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة برباعية بيضاء قبل مواجهة الكلاسيكو مطلع الشهر المقبل.



وقبلها نجح فريق اسبانيول في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز 2 1/ على ضيفه اتليتك بيلباو.

وتقدم بيلباو بهدف عن طريق خافيير إراسو جونيي في الدقيقة 20 لكن اسبانيول حسم الفوز بهدفين حملا توقيع السنغالي بابا كولي ديوب والإكوادوري فيليبي كايسيدو في الدقيقتين 54 و.57

الفوز رفع رصيد اسبانيول إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر وظل بيلباو في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

ولم ينجح بيلباو في تحقيق الفوز على ملعب اسبانيول منذ 18 عاما وبالتحديد منذ أن فاز عليه بهدف نظيف في يناير 1998، ومنذ ذلك الحين خسر بيلباو على ملعب اشبيلية 11 مرة وتعادل خمس مرات.

وحقق اسبانيول بذلك فوزه العاشر هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات و15 هزيمة فيما خسر بيلباو للمرة الحادية عشر مقابل خمسة تعادلات و14 انتصار.

وجاءت هزيمة اليوم لتفسد فرحة بيلباو بتأهله إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي على حساب فالنسيا، حيث يلاقي اشبيلية في الدور التالي.