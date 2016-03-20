بوفون يكمل 930 دقيقة بشباك نظيفة

سجل جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس رقما قياسيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم باستكمال 930 دقيقة متتالية دون أن تهتز شباكه بأي هدف خلال مواجهة تورينو الأحد.



وحطم بوفون (38 عاما) الرقم السابق لسيباستيانو روسي - الذي استمر 929 دقيقة مع ميلانو خلال موسم 1993-1994 - بعدما حافظ على نظافة شباكه في أول أربع دقائق أمام تورينو إضافة إلى آخر عشر مباريات لحامل لقب الدوري.



وكانت آخر مرة يستقبل فيها مرمى بوفون لهدف في الدوري بواسطة أنطونيو كاسانو في الدقيقة 64 من لقاء انتهى بفوز يوفنتوس 2-1 على سامبدوريا في العاشر من يناير الماضي.